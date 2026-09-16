QRoo afina acciones para salir de la “tormenta perfecta”

Destinos enfrentan temporada complicada

Presionan menor ocupación, reducción de asientos de avión, precios elevados y sargazo mexicano

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Quintana Roo llegó a la segunda mitad de 2026 con varios factores jugando al mismo tiempo: Menor ocupación en algunos destinos, menos asientos de avión, precios elevados de los vuelos, competencia internacional y una temporada de sargazo que alteró la experiencia de playa.

El efecto se refleja de manera distinta según el destino, en la primera semana de julio, la ocupación hotelera promedio estatal fue de 59.6%, mientras Playa del Carmen rondó 32%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.

Tulum también enfrenta una temporada complicada, la Asociación de Hoteles de Tulum reportó en septiembre que la ocupación permanece alrededor de 10% por debajo de la registrada un año antes, una tendencia que comenzó desde mayo.

A ese escenario se sumó cierre de puertos por clima, y sargazo, que este año dejó de ser un problema localizado para convertirse en una presión constante sobre distintos destinos costeros, en julio de acuerdo a la CROC, el fenómeno ya incidía en la actividad turística y en el empleo de algunos hoteles.

Pablo Casas, subsecretario de Turismo de Quintana Roo, ubicó los problemas acumulados dentro de una “tormenta perfecta” y planteó que la respuesta requiere recuperar mercados, fortalecer la promoción y mantener la conectividad, en lugar de depender de un solo mercado emisor.

La respuesta apunta a recuperar flujo, conectividad y confianza

La estrategia oficial también contempla ampliar la presencia en mercados que ya conocen el Caribe Mexicano y buscar nuevos viajeros, Pablo Casas señaló al mercado canadiense entre los segmentos consolidados que mantienen crecimiento, junto con el estadounidense, dentro de la estrategia de promoción.

El combate al sargazo forma parte de la respuesta, el gobierno de Quintana Roo mantiene una estrategia coordinada con dependencias estatales y federales para anticipar los recales, contenerlos y retirar la macroalga de las playas, de acuerdo con declaraciones de Pablo Casas.

La dimensión federal también entró en la estrategia: Durante 2026 se reforzaron el monitoreo satelital, la coordinación para la recolección en altamar y el uso de tecnología para anticipar los arribos, ante una temporada que alcanzó niveles extraordinarios.

En el frente comercial aparece el Cancún Travel Mart, que se realizará del 21 al 23 de octubre con compradores y proveedores de 18 países, el encuentro busca concretar contrataciones para las siguientes temporadas y generar negocios para los destinos del Caribe Mexicano precisó Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles en la zona norte.

Hoteleros evalúan recurrir a préstamos

Chetumal.- La baja ocupación hotelera en el sur de Quintana Roo ha encendido las alarmas entre empresarios del sector. Con porcentajes que apenas alcanzan entre 30 y 35% en Chetumal y Mahahual, algunos hoteleros evalúan recurrir a préstamos o créditos para solventar gastos operativos y nóminas, con el objetivo de evitar despidos.

Raúl Andrade Angulo, presidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de la Zona Centro y Sur, reconoció que septiembre y octubre se perfilan como meses particularmente difíciles. “Casi todos están conservando la plantilla laboral. Tenemos bajas ocupaciones en Mahahual y Chetumal. Bacalar tiene un poquito mejores ocupaciones”, explicó, al subrayar que la prioridad es mantener los empleos pese al panorama adverso.

El dirigente admitió que Chetumal atraviesa un escenario complejo, aunque confió en que la situación no empeore. “Septiembre es un mes difícil de por sí, pero no hay que dejar de trabajar”, señaló.

Entre las estrategias que se analizan figuran los llamados descansos solidarios, que permiten reducir costos sin recurrir a despidos masivos. Sin embargo, Andrade dijo desconocer cifras concretas de trabajadores afectados, ya que cada establecimiento define su propio esquema.