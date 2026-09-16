Fonatur y gobierno estatal se unen para consolidación de Maya Ka’an

Impulso al desarrollo regional en el sureste

Planeación, ordenamiento, desarrollo y consolidación del destino quintanarroense

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- Autoridades estatales informaron que se invertirán 20 millones de pesos para la colocación de señalética, mejoramiento de espacios públicos e imagen urbana, además del fortalecimiento de la Ruta Turística “Guerra de Castas”

Con el objetivo de impulsar el desarrollo regional en el sureste, el Gobierno de México, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y el Estado de Quintana Roo firmaron un convenio para unir esfuerzos y contribuir a la planeación, ordenamiento, desarrollo y consolidación del Destino de Turismo Comunitario Maya Ka’an.

El director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, destacó que la institución que encabeza se compromete a brindar asistencia técnica y acompañamiento para contribuir a la planeación y desarrollo ordenado del DTC Maya Ka’an.

Agregó que este instrumento es muy importante para impulsar el desarrollo de infraestructura y equipamiento de este Destino de Turismo Comunitario, porque obliga a los dos órdenes de gobierno a coordinarse y orientar todo el esfuerzo hacia las estrategias de promoción de Maya Ka’an.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que se invertirán 20 millones de pesos en diversas acciones como colocación de señalética, mejoramiento de espacios públicos e imagen urbana, además del fortalecimiento de la Ruta Turística “Guerra de Castas”.

Destacó que el objetivo es impulsar un modelo de Turismo Comunitario que genere bienestar y Prosperidad Compartida, preservando el patrimonio natural y cultural de las 76 comunidades de la zona Maya, con más de 123 mil habitantes que serán los principales beneficiarios.

El Fonatur reitera su compromiso de seguir trabajando para consolidar el bienestar social de las comunidades y mantener una ruta de crecimiento sostenible.

Rentas vacacionales: regularización a medias

Aunque desde el 1 de septiembre las rentas vacacionales comenzaron a cobrar a sus huéspedes el derecho de saneamiento ambiental, aún están lejos de cumplir con las obligaciones tributarias que enfrentan los hoteleros.

Offner Arjona, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen, subrayó que los hoteles pagan derechos municipales, estatales y federales, además de cumplir con estrictos requisitos de operación y atención al cliente. En contraste, las rentas vacacionales apenas inician un proceso de regularización que, por ahora, se mantiene como una invitación del municipio y no como una obligación formal.

El funcionario recordó que la primera plataforma en ser regulada fue Airbnb, pero existen otras como Booking, Guesty, Home Away y Home Exchange, que aún deben incorporarse a este esquema. El reto es que un gran número de propiedades sigue sin cumplir con las disposiciones, lo que genera un terreno desigual frente a los hoteleros que operan bajo reglas más estrictas.

En síntesis, la regularización de las rentas vacacionales avanza, pero todavía no alcanza el nivel de obligaciones fiscales y normativas que enfrentan los hoteles tradicionales. La discusión se centra en cómo equilibrar la competencia y garantizar que todos los actores del sector turístico contribuyan de manera justa al desarrollo de Playa del Carmen.

El objetivo es impulsar un modelo de Turismo Comunitario que genere bienestar y Prosperidad Compartida, preservando el patrimonio natural y cultural de las 76 comunidades de la zona Maya, con más de 123 mil habitantes.