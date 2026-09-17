El Grupo CUDEC de Tlalnepantla recibió la certificación Internacional ISO 9001:2015

Altos estándares de calidad

Tlalnepantla, Méx.- En Grupo CUDEC, personal del área educativa y administrativa recibió capacitación con el objetivo de mejorar sus procesos y cumplir con altos estándares de calidad en su misión educativa, haciéndose acreedores a la certificación internacional ISO 9001:2015, base de la consolidación de los Sistemas de Gestión de la Calidad.

El ingeniero Alfonso Malpica Olvera, Vicerrector de Universidad Multicultural Cudec, fue el encargado de dar a conocer este logro, durante la ceremonia en donde expuso que esta certificación, otorgada por empresas especializadas en auditar servicios escolares y proceso de enseñanza y aprendizaje, es resultado del esfuerzo de todo el Grupo, que continuará ofreciendo solidez y beneficios en el largo plazo, para la comunidad estudiantil.

“Para obtener una certificación ISO-9001:2015 en educación, se auditó el proceso de certificaciones de más de 3 mil estudiantes, en un lapso de 3 meses… Si eso hicimos en 3 meses, qué más haremos por nuestra universidad en 3 años”, agregó orgulloso el ingeniero Malpica Olvera, al recibir el documento oficial.

La meta ha sido clara desde principios de año: actualizar los procesos internos de la Universidad Multicultural CUDEC con la finalidad de garantizar una inobjetable calidad en la atención y en el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Para esto, se conformó un equipo sólido con el que se sortearon retos administrativos, estudiantiles y de la propia Rectoría.

Grupo CUDEC y su Universidad Multicultural trabajan para mantener su sitio entre las mejores instituciones de educación superior del Estado de México y ser, incluso, identificadas a nivel nacional, señaló Alfonso Malpica Olvera, quien compartió este logro con el alumnado, la planta docente, así como madres y padres de familia reunidos en esta ceremonia.

“Esta certificación significa reforzar el rumbo para hacer de CUDEC la mejor institución educativa”, dijo el Vicerrector y agregó, “lo que es importante es que, detrás de recibir esta certificación hay meses de arduo trabajo, análisis, aprendizaje, identificación y tratamiento de los riesgos, y más importante aún, es que representa el compromiso de nuestra institución educativa, de continuar implementando mejoras que garanticen este permanente compromiso de excelencia y altos estándares educativos”.

PATA