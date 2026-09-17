“Necesario nominar a candidatos con arraigo para ganar a Morena”

Actores políticos mexiquenses:

Valle de México.- Luego de que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) declaró formalmente iniciado el proceso electoral local 2026-2027, de inmediato desató las tensiones y los «jaloneos» internos dentro de los partidos políticos que participarán en la contienda.

Actores políticos locales, coinciden en que “para arrebatar el poder a Morena, es necesario nominar a candidatas y candidatos con arraigo, experiencia y capital político. Hay que dejar atrás intereses personales o de grupo, pues sólo así podremos devolver a los mexiquenses su tranquilidad y resolver sus demandas”, dicen.

En esta contienda intermedia, programada para el 6 de junio de 2027, estará en disputa un total de mil 291 cargos públicos clave para el control político de la entidad con el padrón electoral más grande del país.

El arranque del proceso no estuvo exento de fricciones toda vez que “hay quienes se sienten con la fuerza política para ganar, cuando algunos (aspirantes) carecen de popularidad, proyectos, de recursos y solo buscan hacerse notar en Redes Sociales cuando saben que no cuentan con el apoyo popular”, aseguran.

Los partidos de opositor aprovecharon la sesión protocolaria para exigir formalmente que gobiernos municipales no interfieran en los comicios ni se utilicen recursos públicos para favorecer al partido oficial.