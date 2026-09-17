Participó SUTEyM con miles de agremiados en desfile patriótico

Reiteran compromiso de servicio

Naucalpan Méx.- El Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM) sección Naucalpan, participó con miles de agremiados en la conmemoración del 216 aniversario de la independencia de México que se llevó a cabo en esta localidad.

Erick Palomares, en su calidad de asesor de ese gremio sindical, quien a nombre del doctor en derecho y secretario general Tomas Palomares, reiteraron su compromiso de seguir trabajando para otorgar servicios de calidad y las familias naucalpenses.

Durante el desfile, por la avenida Gustavo Baz, suteymistas desplegaron una lona con la leyenda «La Grandeza de nuestra patria está en su historia» y entre vivas y porras a México y a su gremio, avanzaron hacía el estrado principal, ocupado por el alcalde Isaac Montoya.

Durante su marcha, la clase trabajadora mostró su respeto institucional hacia las autoridades municipales que se encontraban en el templete durante la conmemoración del 216 aniversario de la independencia.

Finalmente, el contingente que participó en el desfile de independencia, se reiteró que “la clase trabajadora del SUTEyM seguirá sirviendo 24/7 a todas y cada una de las familias de Naucalpan y a las cuales nos debemos”, concluyeron.