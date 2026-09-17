Adrián Bedolla “El Jilguero” alza la voz por la música mexicana ante más de 16 mil personas

En las celebraciones por la Independencia de México

El cantante se presentó en Azcapotzalco durante las celebraciones por la Independencia de México y pidió abrir más espacios para el mariachi y los intérpretes nacionales

Ante más de 16 mil asistentes reunidos en la alcaldía Azcapotzalco, Adrián Bedolla “El Jilguero” celebró las fiestas patrias con música mexicana y aprovechó el escenario para lanzar un llamado en defensa del mariachi y de los artistas nacionales.

Vestido con traje de charro, el intérprete formó parte del elenco de las celebraciones por la Independencia de México, donde fue recibido entre aplausos por el público, que acompañó con cantos y baile buena parte de su repertorio.

La presentación llegó después de que Bedolla celebrara el 16.º aniversario de su trayectoria artística con un concierto a lleno total, confirmando una etapa importante en su carrera y su apuesta por mantener vigente la música tradicional mexicana.

Uno de los momentos centrales de la noche ocurrió antes de finalizar su actuación, cuando “El Jilguero” dejó por unos minutos las canciones para hablar sobre las dificultades que, aseguró, enfrentan actualmente los intérpretes de mariachi para encontrar espacios de difusión.

“No dejemos morir nuestra cultura. Para el gremio mariachero cada vez es más difícil obtener espacios y el reconocimiento que merece. Así como le abrimos las puertas a los artistas internacionales, abracemos y respaldemos con el mismo entusiasmo a los cantantes mexicanos”, expresó ante los asistentes.

Sus palabras provocaron una ovación entre el público de Azcapotzalco y convirtieron su participación en algo más que una presentación musical: un llamado a preservar uno de los géneros más representativos de la identidad cultural de México.

Con 16 años de trayectoria, Adrián Bedolla mantiene al mariachi y a la canción mexicana como ejes de su propuesta artística, mientras busca que las nuevas generaciones encuentren en esta música una tradición que no sólo pertenece al pasado, sino que continúa viva sobre los escenarios.

UNA VOZ POR EL MARIACHI

+16 mil asistentes en Azcapotzalco

16 años de trayectoria artística

Un llamado: abrir más espacios a los cantantes mexicanos y preservar la música tradicional.

“No dejemos morir nuestra cultura”

— Adrián Bedolla “El Jilguero”