División Minúscula, en el Palacio de los Deportes

Próximo 18 de diciembre

Tras su paso por festivales de gran calibre como Rock al Parque en Colombia, Rio Fest en Brasil

Tras consagrarse como una de las presentaciones más esperadas dentro del cartel del Vans Warped Tour México y recorrer importantes escenarios internacionales, División Minúscula regresa a la Ciudad de México para cumplir con una cita anual que ya es tradición entre su comunidad de fanáticos. La fecha para despedir el 2026 a lo grande será el próximo 18 de diciembre en el Palacio de los Deportes.

El 2026 ha sido un año de expansión sin precedentes para la agrupación originaria de Matamoros, Tamaulipas. Su presencia en festivales de gran renombre internacional como Rock al Parque en Colombia, el Rio Fest en Brasil y su destacada participación en el marco del Vans Warped Tour —formando parte de las ediciones de México, Orlando y Los Ángeles— han reafirmado a División Minúscula como un pilar fundamental del rock en español que continúa rompiendo fronteras.

MÁS DE 25 AÑOS DE UN LEGADO INDISCUTIBLE Y NUEVO MATERIAL EN VIVO

Fundada en 1996, División Minúscula se mantiene como una de las propuestas más influyentes y representativas de la escena independiente nacional. Para celebrar este momento de plenitud, la banda prepara el lanzamiento oficial en noviembre de su nuevo álbum en vivo, el cual inmortaliza la potencia y magia de su histórica presentación en el Auditorio Nacional.

Con una discografía que abarca cuatro álbumes de estudio, producciones en vivo y un EP, la banda ha colocado con éxito más de 18 sencillos en las principales estaciones de radio y canales de televisión del país, marcando la identidad de miles de oyentes a lo largo de más de dos décadas de trayectoria. Canciones que van desde la visceralidad de sus primeros años hasta la madurez de sus composiciones recientes resonarán en el gran domo capitalino para regalar una noche inolvidable.

RADIOGRAFÍA DIGITAL

Con una comunidad que supera el 1.3 millones de suscriptores entre sus diferentes plataformas digitales, División Minúscula se posiciona como una de las agrupaciones más escuchadas y vigentes de su género. Aunque México se mantiene como su principal bastión de seguidores, su propuesta ha traspasado fronteras con una sólida audiencia en países como Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Chile, entre otros.

Los accesos para el concierto de División Minúscula en el Palacio de los Deportes el próximo 18 de diciembre estarán disponibles en Preventa Banamex a partir del 18 de septiembre a las 11:00 AM a través de la red Ticketmaster y en las taquillas del recinto. La venta general iniciará al día siguiente.