Avanza el Programa de Infraestructura Carretera con inversión de 647 mil 832 mdp

“Mejor comunicación es desarrollo y bienestar”

“Estamos ampliando para garantizar que haya caminos, que haya empleo, que haya obra pública, que haya desarrollo”, destacó CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el Programa de Infraestructura Carretera mejora la comunicación, impulsa el desarrollo y el bienestar, a través de una inversión 647 mil 832 millones de pesos (mdp) para intervenir en todo el sexenio 11 mil 366 kilómetros (km) de los que, a la fecha, ya están concluidos mil 796 km, es decir, un 15 por ciento de avance, y están en ejecución 4 mil 223 km.

“Y el día de hoy nos toca el informe de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Banobras. Es algo extensa la presentación de todas las carreteras, caminos que estamos haciendo con inversión pública y también lo que llamamos ‘inversión mixta’, que es: sin que haya concesión de carreteras, utilizar recursos privados o de fondos privados que permitirán desarrollar la carretera, pero siempre es una carretera pública, ese es el objetivo.

“Son mecanismos de inversión que se usaron desde el presidente López Obrador y que nosotros estamos ampliando para garantizar que haya caminos, que haya empleo, que haya obra pública, que haya desarrollo”, destacó en la conferencia matutina.

Destacó que, además de lo que se invierte en el Programa de Infraestructura Carretera, también se destinan este año 50 mil mdp para el MegaBachetón, que tiene por objetivo la rehabilitación de la Red Federal de Carreteras.

Programa con cuatro ejes principales

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, recordó que el Programa de Infraestructura Carretera cuenta con cuatro ejes principales:

Caminos Prioritarios: Con una inversión de 154 mil 616 mdp se construirán 3 mil 161 km. Al día de hoy se intervienen 11 caminos de los cuales dos ya están concluidos (407 km) que representan 13 por ciento de avance; 8 en ejecución (1,113 km) que es 35 por ciento; y un camino por iniciar (4km) que es el 0.2 por ciento. Mientras que, entre 2027 a 2029 se construirán 1,637 km más, es decir 52 por ciento adicional.

Puentes y Distribuidores: Se trata de una inversión de 25 mil 134 mdp para intervenir 47.6 km. A la fecha se trabaja en 24 puentes de los cuales 10 están concluidos (24.7 km) que representan el 52 por ciento; 11 están en proceso (14.8 km) que en conjunto son el 31 por ciento del total; este año inicia uno más (6.3 km) que equivale al 13 por ciento y en 2027 inician dos adicionales (1.8 km) que son el 4 por ciento.

Autopistas: Inversión de 100 mil 631 mdp para intervenir 802 km. Al momento se trabaja en 18 autopistas de las que cuatro ya están concluidas (32 km) lo que es 4 por ciento del total; 11 están en proceso (575 km ) es decir el 71 por ciento y tres más están por iniciar trabajos (195 km) que es el 25 por ciento.

Caminos Artesanales: En la administración será una inversión de 32 mil 556 mdp para 4 mil 554 km, de los que se ha concluido el 8 por ciento por 368 km y en ejecución el 20 por ciento por 900 km

Plan General Lázaro Cárdenas del Río: Es una inversión de 7 mil 729 mdp para mil 219 km. Son 10 tramos de carreteras y caminos de los que 858 km están concluidos, es decir, 70 por ciento del total y en ejecución están 255 km que representa el 21 por ciento. Mientras que, se proyecta que las obras concluyan en 2027.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Alberto Mendoza Sánchez, detalló que esta dependencia tiene a su cargo 19 proyectos de los cuales 14 ya fueron aprobados por la SICT y 5 más están en análisis. Se trata de una inversión estimada de 213 mil 868 mdp lo que generará 177 mil 862 empleos directos y 144 mil 745 indirectos.

Destacó que se trata de obras de inversión mixta a través de esquemas en los que no se dan concesiones (El Estado conserva la propiedad y los derechos); el sector privado participa en la inversión y asume ciertos riesgos; son proyectos autofinanciables; las autopistas se construyen y operan con altos estándares y un supervisor independiente garantiza el cumplimiento de los contratos.

“No necesitamos que nos juzguen desde afuera”

Ante el reporte del Departamento de Estados Unidos, donde exige juzgar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, la presidenta Claudias Sheinbaum Pardo señaló que “no necesitamos que nos juzguen desde afuera, sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días y damos resultados”.

Sostuvo que le gustaría ver un reporte de lo que hace el gobierno de ese país para detener a los cárteles o distribuidores de droga que allá operan, así como el combate que realizan contra el lavado de dinero y para impedir el paso ilegal de armas a México.

“¿Qué pasa con la visión crítica de por qué se da esta crisis del consumo de opioides (allá), que proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción?”, preguntó.

En nuestro caso, “reconoció en algún momento el presidente (Donald) Trump y también en un documento de la llamada zar antidrogas, Sara Carter, lo que se está haciendo con el consumo”.

Desde nuestra perspectiva “es un asunto de salud pública, de atención a los jóvenes, porque históricamente ha habido una visión de quién lleva la droga, que evidentemente hay que combatirlo, porque nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos y hay que trabajar para que eso no ocurra”.

Pero ¿qué pasa con quien consume allá?, insistió. Aquí pasamos “una serie de cómo es que el consumo de opioides fue creciendo en los Estados Unidos, producto de la autorización de drogas para el dolor, y que se fue orientando hacia el fentanilo, lamentablemente”.