MOSCOW FASHION WEEK

Regresa a la capital rusa, del 26 de septiembre al 01 de octubre, para destacar el talento emergente.

La marca nicaragüense Brisa Hernández debutará en la pasarela de este evento internacional.

América Latina estará también representada en el festival internacional de cortometrajes de moda independiente “World Fashion Shorts”, que formará parte del evento y proyectará cortometrajes procedentes de Argentina y Brasil, así como de Filipinas, Grecia, Rusia y Estados Unidos.

Este otoño, MOSCOW FASHION WEEK seguirá los pasos de Milán, París, Londres y Nueva York para cerrar de forma espectacular el calendario internacional de grandes eventos de moda mundial; Una vez más, abrirá sus pasarelas a nombres destacados de la moda emergente y presentará nuevos talentos a la escena internacional. Del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2026, más de 200 diseñadores presentarán sus colecciones en la capital rusa, entre ellos Miguel Llopis (España) —ya conocido por el público moscovita de temporadas anteriores—, así como marcas de Nicaragua, Turquía, el Reino Unido, Kazajistán, Sri Lanka y otros países del mundo. Rusia estará representada en la Semana de la Moda de Moscú por nombres tan destacados como Slava Zaitsev de Nikolay Krasnikov, Victoria Andreyanova, Stas Lopatkin, Kisselenko, Vereja, Kuchugova e Inniki.

Participar en MOSCOW FASHION WEEK brinda a las marcas la oportunidad de presentar sus colecciones ante una audiencia internacional —tanto en la pasarela como en el *showroom*—, reunirse con compradores, atraer la atención de la prensa y ganar visibilidad a través de las publicaciones de ‘influencers’. Este tipo de oportunidades resulta especialmente valioso para las marcas emergentes: una temporada sólida en Moscú puede acelerar considerablemente la trayectoria de una marca. Mayari Jubini, diseñadora de la firma brasileña Artemisi, describe lo que ofrece la participación en este evento: «Eventos como la Semana de la Moda de Moscú son plataformas poderosas para potenciar la visibilidad de una marca. Reúnen a prensa internacional, compradores, ‘influencers’ y líderes creativos, creando un entorno donde se gestan nuevas conversaciones en torno a la moda».

Esta temporada, la marca nicaragüense Brisa Hernández debutará en la pasarela de la MOSCOW FASHION WEEK. Con trece años de trayectoria, su fundadora presentará la colección “Bod E Gon”, creada en colaboración con la plataforma Nicaragua Diseña.

Los veinte “looks” se inspiran en el género del bodegón: el contraste entre lo vivo y lo inanimado se expresa mediante siluetas escultóricas y materiales naturales auténticos, incluyendo raíces secas integradas directamente en el tejido.

Una paleta de tonos neutros, magenta, amarillo y rojo representa la transición de la naturaleza viva al bodegón. «Considero que la Semana de la Moda de Moscú se está consolidando como una plataforma clave, ya que abre puertas a diseñadores emergentes de todo el mundo y crea un espacio para el intercambio cultural y profesional. Asimismo, permite que el talento latinoamericano y nicaragüense encuentre nuevas oportunidades de visibilidad y colaboración internacional», comenta Brisa Hernández sobre sus expectativas ante esta presentación en Moscú.

Para muchos participantes internacionales, el evento de Moscú supone también una oportunidad para descubrir uno de los mayores mercados de consumo de Europa: una gran metrópolis con un público de alto poder adquisitivo y una fuerte demanda de nuevas firmas. Sergio Puig, director de la Mediterranea Fashion Week Valencia —cuya semana de la moda está ampliando su colaboración con MOSCOW FASHION WEEK —, describe así su experiencia en la ciudad: «Las marcas independientes y emergentes necesitan visibilidad, pero la visibilidad por sí sola no basta. También requieren acceso a nuevos mercados, redes profesionales, compradores, medios de comunicación y posibles socios. Plataformas como MOSCOW FASHION WEEK pueden ofrecer precisamente este ecosistema. Permiten a los diseñadores presentar su trabajo en un entorno profesional e internacional y, lo que es más importante, establecer relaciones que perduren más allá del propio evento».

América Latina también estará representada en MOSCOW FASHION WEEK a través de un vínculo con el cine. El festival internacional de cortometrajes de moda independiente “World Fashion Shorts” formará parte del evento en la capital rusa y proyectará cortometrajes procedentes de Argentina y Brasil, así como de Filipinas, Grecia, Rusia y Estados Unidos.

Durante MOSCOW FASHION WEEK tendrá lugar otro evento internacional: del 28 al 30 de septiembre, la capital rusa acogerá la BRICS+ Fashion Summit, un foro empresarial para la industria de la moda de economías en rápido crecimiento. Su programa se centrará en sesiones prácticas que abordarán temas como la entrada en los mercados de Asia, África, América Latina y Oriente Medio, el comportamiento del consumidor, el papel de la inteligencia artificial, la inversión y las cadenas de suministro. Los países latinoamericanos tendrán una presencia destacada en el foro, con ponentes como Karina Díaz Vargas (Costa Rica Fashion Week Forever Green), Pietro Polít (Quito Fashion Week, Ecuador) y Nando Yax (Guatemala Fashion Week), además de otros expertos de la región. Para los participantes latinoamericanos, la coincidencia de estos dos eventos en el calendario convierte a Moscú en un destino especialmente interesante dentro del panorama mundial de la moda.