Falsos correos de Zoom y DocuSign buscan robar credenciales corporativas

Alerta en Latinoamérica

Identificam una campaña de phishing que suplanta a dos plataformas ampliamente utilizadas en entornos de trabajo

Los ciberdelincuentes están utilizando falsas comunicaciones de Zoom y DocuSign para atacar cuentas corporativas, incluyendo usuarios en América Latina, mediante correos electrónicos diseñados para robar credenciales, información personal y datos de tarjetas de crédito. Así lo identificaron expertos de Kaspersky al analizar una campaña de phishing que continúa activa y que demuestra que los métodos de engaño más sencillos siguen representando un riesgo para las empresas.

La primera oleada de ataques utilizó correos que simulaban ser comunicaciones oficiales de DocuSign y alcanzó cuentas corporativas de usuarios en América Latina, con enlaces de phishing que dirigían a páginas falsas diseñadas para robar sus credenciales. La campaña también fue detectada en otras regiones y países, entre ellos Medio Oriente, Europa Occidental, Rusia, Armenia y Azerbaiyán.

Poco más de una semana después, los expertos identificaron una segunda oleada, que continúa activa. En esta ocasión, los atacantes suplantan a Zoom y envían falsas notificaciones en las que advierten a los usuarios que sus cuentas están a punto de ser deshabilitadas, generando una sensación de urgencia para que actúen rápidamente.

Los mensajes emplean dos mecanismos de engaño: enlaces que redirigen a páginas de phishing para robar credenciales y formularios integrados directamente en los correos electrónicos que solicitan información personal y datos de tarjetas de crédito.

Hasta el 11 de septiembre, Kaspersky ha detectado más de mil correos electrónicos de phishing asociados con esta campaña.

El riesgo para las empresas va más allá de que un empleado caiga en el engaño. Si los atacantes consiguen acceder a una cuenta corporativa, pueden utilizarla para consultar información sensible, suplantar al usuario y enviar mensajes fraudulentos desde una cuenta legítima, aumentando las posibilidades de engañar a otros colaboradores o contactos de la organización.

Además, cuando las mismas credenciales se reutilizan en distintos servicios, una sola cuenta comprometida puede facilitar el acceso no autorizado a otras plataformas corporativas.

“El hecho de que esta campaña haya alcanzado cuentas corporativas en América Latina demuestra que las empresas de la región deben seguir prestando atención incluso a las modalidades de phishing que parecen más conocidas. Los atacantes aprovechan marcas y herramientas que forman parte de la rutina laboral para generar confianza y conseguir que un empleado haga clic, entregue sus credenciales o comparta información sensible. Por eso, la protección de las organizaciones no puede depender únicamente de que una persona identifique el engaño: es fundamental combinar capacitación con tecnologías capaces de detectar y bloquear estas amenazas antes de que lleguen al usuario”, asegura Leandro Cuozzo, Analista Senior Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

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Recomendaciones para mantener protegido el entorno corporativo

Proteger el correo corporativo con soluciones especializadas. Implementar tecnologías capaces de bloquear spam, archivos maliciosos y diferentes modalidades de phishing. Kaspersky Security for Mail Server, por ejemplo, utiliza heurísticas avanzadas para identificar tanto técnicas tradicionales como intentos de phishing creados con ayuda de inteligencia artificial.

Capacitar regularmente a los empleados. La formación en ciberseguridad ayuda a reconocer mensajes sospechosos, intentos de suplantación y otras señales de alerta antes de interactuar con ellos.

La formación en ciberseguridad ayuda a reconocer mensajes sospechosos, intentos de suplantación y otras señales de alerta antes de interactuar con ellos. Combinar tecnología y concientización. Una estrategia efectiva debe proteger los dispositivos y, al mismo tiempo, reducir los riesgos asociados al factor humano. Para pequeñas empresas, Kaspersky Small Office Security Premium ayuda a bloquear enlaces maliciosos y estafas de phishing e incluye herramientas de concientización en seguridad para capacitar al personal.

Una estrategia efectiva debe proteger los dispositivos y, al mismo tiempo, reducir los riesgos asociados al factor humano. Para pequeñas empresas, Kaspersky Small Office Security Premium ayuda a bloquear enlaces maliciosos y estafas de phishing e incluye herramientas de concientización en seguridad para capacitar al personal. Mantener al equipo informado sobre nuevas amenazas. Recordar periódicamente que los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por servicios y plataformas legítimas utilizadas diariamente en el trabajo.

Recordar periódicamente que los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por servicios y plataformas legítimas utilizadas diariamente en el trabajo. Realizar simulaciones controladas de phishing . Estas pruebas permiten evaluar qué tan preparados están los empleados para reconocer un intento de fraude e identificar los grupos que requieren capacitación adicional.

. Estas pruebas permiten evaluar qué tan preparados están los empleados para reconocer un intento de fraude e identificar los grupos que requieren capacitación adicional. Activar la autenticación multifactor (MFA). Especialmente en cuentas corporativas y usuarios con privilegios elevados. Siempre que sea posible, se recomienda utilizar métodos resistentes al phishing, como tokens de seguridad o autenticación mediante notificaciones push.

PATA

Detectan falsas comunicaciones de Zoom y DocuSign para atacar cuentas corporativas, incluyendo usuarios en América Latina, mediante correos electrónicos diseñados para robar credenciales, información personal y datos de tarjetas de crédito.