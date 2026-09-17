DEL MUNDIAL Y LA MAÑANERA A LOS LIBROS: LA MAGIA DEL PATO MERLÍN

Tras conquistar el Mundial, llegar a la FIFA y conocer a la presidenta Claudia Sheinbaum en La Mañanera, Merlín da otro salto: protagoniza tres libros infantiles con Penguin Random House. Karla Gómez cuenta cómo aquel pato que llegó para acompañar a su hijo Cristian terminó haciendo “magia” en toda la familia.

Por Gloria CARPIO

Primero conquistó las calles y las redes sociales; después, la fiebre mundialista lo llevó hasta la FIFA y su historia llegó a Palacio Nacional, donde conoció a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, El Pato Merlín escribe un capítulo que parecía inimaginable: su historia, sus aventuras y su peculiar personalidad llegan a los libros infantiles de la mano de Penguin Random House.

Pero detrás del pato que se volvió famoso hay una historia mucho más íntima. Una de amor entre una madre, sus dos hijos y un pequeño animal que llegó a casa cuando más lo necesitaban.

Karla Gómez es madre soltera de Carlos, de 22 años, y Cristian, de 14. Los tres se dedican al comercio en la Ciudad de México y fue precisamente en medio de esa vida cotidiana, entre trabajo, familia y esfuerzo, donde apareció Merlín.

Hoy Karla presenta orgullosa tres títulos: El Pato Merlín: Un patito tricolor, El Pato Merlín: ¡A jugar! y El Pato Merlín: El juego es para todos.

—Karla, qué gusto encontrarte nuevamente después de aquella vez en La Mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora estás presentando los libros de Merlín. ¿Cómo surgió esta idea?

—Queríamos dejar plasmado realmente a Merlín. Queríamos que fuera esa parte bonita de la familia y que los niños se identificaran mucho con él por medio de los dibujos. Penguin Random House es una editorial divina que nos abrió las puertas y aquí andamos haciendo la presentación de los libros de Merlín.

MERLÍN SALTA A LAS PÁGINAS

Cada título busca mostrar una faceta diferente del personaje y acercarlo a los niños a través del futbol, los juegos y la inclusión.

El Pato Merlín: Un patito tricolor es un libro para colorear lleno de ilustraciones inspiradas en jugadas, goles y la emoción de la afición por el futbol.

El Pato Merlín: ¡A jugar! es una propuesta interactiva con laberintos, crucigramas, acertijos y sopas de letras.

El Pato Merlín: El juego es para todos presenta una historia ilustrada que aborda la inclusión y recuerda que la verdadera magia del balompié está en compartir y disfrutar juntos.

—¿Alguna vez imaginaste que Merlín terminaría convertido en protagonista de libros?

—Nunca, nunca pensé que la imagen de mi bebé estuviera en varios lugares. La verdad es que nunca lo imaginamos y estamos muy contentos por el resultado.

Los ejemplares pueden encontrarse en tiendas físicas y plataformas en línea. Karla explica que los títulos tienen un precio de 149 pesos cada uno y están disponibles, entre otros puntos de venta, en Gandhi, Liverpool, Sanborns y Mercado Libre.

EL PATO QUE CAMBIÓ A CRISTIAN

Para comprender lo que significa Merlín para los Gómez hay que regresar casi tres años, mucho antes de las cámaras, los seguidores, el futbol o los libros.

—¿Cómo llegó Merlín a sus vidas?

—Una clienta a la que yo le vendía agua embotellada se lo regaló a Cristian. Él estaba atravesando un momento un poquito complicado y ella, al verlo triste, decidió regalarle a Merlín. Fue una muy buena elección porque cambió el rumbo de la vida de Cristian. Se volvió un niño más contento, hablaba más, interactuaba más. Ayudó mucho también en su evolución en la escuela. Merlín vino a hacer muchas cosas muy bonitas en la vida de Cristian y dentro del núcleo familiar.

Merlín está por cumplir tres años en octubre y, aunque hoy es conocido por miles de personas, en casa sigue ocupando el mismo lugar: el de un integrante más de la familia.

“LE PUSIMOS MERLÍN PORQUE HIZO MAGIA”

—¿Quién decidió llamarlo Merlín?

—Nosotros, mis hijos y yo. Elegimos ese nombre porque sabíamos que iba a hacer magia dentro de la familia. Cuando vi el comportamiento de Cristian a raíz de que llegó, le dije: “Vamos a ponerle Merlín porque él hizo magia en la vida de mi hijo”.

En aquellos primeros días Karla tuvo una sensación que, vista desde el presente, parece anticipar lo que vendría después.

—Yo decía: “Merlín tiene una misión en nuestras vidas. No sé cuál vaya a ser, pero aquí está por algo”. Y mire, después de dos años… aquí está.

DEL MUNDIAL A LA FIFA

Las imágenes de Merlín comenzaron a conquistar las redes sociales y su peculiar presencia alrededor del futbol terminó vinculándolo con la fiesta mundialista.

—¿Imaginaste que el Mundial llevaría a Merlín tan lejos?

—No. Llegó a oídos de la FIFA, hablaron con nosotros y lo hicieron parte de esta historia. Es increíble lo que un patito pudo provocar y sigue provocando, porque aquí seguimos vigentes.

Después vendría otro momento especial: su visita a Palacio Nacional y el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

—¿Qué significó conocer a la Presidenta?

—Fue un gusto conocer a la doctora Sheinbaum. Le mandamos un saludo y recordamos con mucho cariño ese momento.

Para una familia dedicada al comercio, ver a Merlín transitar de su vida cotidiana a las redes, el futbol, Palacio Nacional y finalmente las librerías ha resultado difícil de dimensionar.

UNA MARCA CON NUEVOS PROYECTOS

La imagen de El Pato Merlín ya cuenta con registro y la familia trabaja en nuevos productos oficiales.

—¿Qué viene ahora para Merlín?

—Vamos a tener muñecos, peluches de Merlín; también nos acaban de llegar los llaveros y vienen productos para que la gente pueda tener algo de él en sus casas. Tenemos también la línea de ropa.

Karla pide a los seguidores buscar los productos oficiales, pues asegura que algunas personas han utilizado la imagen de Merlín sin autorización.

—Ha habido personas que han tomado la imagen de Merlín de las redes sociales y venden ropa, playeras y otras cosas. Por eso pedimos que nos apoyen con la marca oficial. Nosotros estamos trabajando por el bienestar de mi familia.

Su red social oficial, explica, es la cuenta de Instagram Soy El Pato Merlín.

EN CASA SIGUE SIENDO “EL BEBÉ”

—¿Cómo cuidan su alimentación y su salud?

—Lo llevamos al doctor. Come su alimento especial para pato, fruta, verdura, proteína y charales. Lo cuidamos mucho.

—¿Cómo es Merlín con los niños?

—Es un amor. Juega con ellos, es súper cariñoso, se deja acariciar y está muy hablador con todos: “cuac, cuac, cuac”.

—¿Te han querido comprar a Merlín? ¿Lo venderías?

—No. La familia no se vende. Merlín es muy importante para nosotros; es un bebé dentro de la familia.

“GRACIAS POR SEGUIRNOS”

—¿Qué quisieras decirle a toda la gente que ha acompañado a Merlín?

—Gracias, bendiciones a todos por seguirnos. Gracias por esas palabras de ánimo, por esas palabras de apoyo. Se los agradecemos infinitamente.

Para muchos será El Pato Merlín: el personaje de las redes, del futbol, de la FIFA, de La Mañanera o de los libros.

Para Karla, Carlos y Cristian sigue siendo simplemente Merlín.

El pato que llegó a casa cuando un niño necesitaba sonreír.

ANTES DE LA FIFA, LA MAÑANERA Y LOS LIBROS… ESTUVO CRISTIAN Merlín no nació como una marca ni como un personaje. Tampoco llegó a la familia pensando en seguidores, Mundial, FIFA, Palacio Nacional o Penguin Random House. Llegó como un regalo para un niño que estaba triste. Cristian atravesaba por un momento difícil cuando una clienta de su mamá decidió regalarle aquel pequeño pato. Karla comenzó a observar algo que no esperaba: su hijo sonreía más, hablaba más, interactuaba y mostraba cambios también en la escuela. Entonces decidieron llamarlo Merlín. “Porque hizo magia en la vida de mi hijo”. Después llegaron las redes, el futbol, la FIFA, el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora los libros infantiles. Pero para Karla, el mayor logro de Merlín ocurrió mucho antes de todo eso: Su primera historia no se escribió en un libro. La escribió en la vida de Cristian. TRES LIBROS, UNA HISTORIA • El Pato Merlín: Un patito tricolor. Libro para colorear con ilustraciones de jugadas, goles y la emoción del futbol. • El Pato Merlín: ¡A jugar!. Laberintos, crucigramas, acertijos y sopas de letras. • El Pato Merlín: El juego es para todos. Una historia ilustrada sobre inclusión y la magia de compartir el futbol. “Merlín tenía una misión en nuestras vidas. No sabía cuál iba a ser, pero sabía que estaba aquí por algo”.

—Karla Gómez