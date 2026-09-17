Se llevará a cabo este 19 el Segundo Simulcaro Nacional

Por primera vez será en sábado

La alerta sísmica sonará en 80 millones de celulares y 23 mil altavoces

Se llevará a cabo el segundo Simulacro Nacional en las 32 entidades de México este sábado 19 de septiembre, con el objetivo de concientizar sobre las acciones de prevención que deben realizarse durante un sismo.

A las 12:00 horas, los teléfonos celulares en todo el país recibirán un mensaje de prueba acompañado de sonido y vibración. El sistema de alertamiento celular no requiere saldo ni conexión a internet para recibir el mensaje.

La alerta también se difundirá a través de radio y televisión, así como mediante más de 23,000 altavoces instalados en la Ciudad de México y otras entidades.

El ejercicio comenzará a las 12:00, hora del centro de México, y tendrá una hipótesis de sismo para las 32 entidades federativas, informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

En la zona centro se plantea un sismo de magnitud 7.2, con epicentro ubicado 15 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, a una profundidad de 40 kilómetros.

Para la zona noroeste se plantea un movimiento de magnitud 7.1, con epicentro a 53 kilómetros al este-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y una profundidad de 10 kilómetros.

En la zona sureste, el escenario contempla un sismo de magnitud 6.9, con epicentro a 19 kilómetros al sur-sureste de Puerto Escondido, Oaxaca, a 20 kilómetros de profundidad.

El ejercicio no se limitará a los sismos. Protección Civil contempla también escenarios relacionados con inundaciones, deslaves, incendios forestales y actividad volcánica.

Asimismo, podrán plantearse contingencias hidrometeorológicas, sanitarias, químicas, tecnológicas y sociales, con el objetivo de poner a prueba diferentes protocolos de respuesta.

La funcionaria federal señaló que será la primera vez que el Simulacro Nacional se realice en sábado, lo que permitirá que más personas participen desde sus hogares y que las familias definan las responsabilidades de cada integrante ante una emergencia.

Velázquez Alzúa pidió a la población participar en el ejercicio ciudadano y preparar un plan familiar, pues uno de los principales objetivos de este mecanismo es evaluar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia, como la ocurrida en 2017, fecha más reciente en la que ocurrió un fuerte sismo que afectó a varios puntos del país.

“Llevaremos a cabo este ejercicio ciudadano que nos permite medir toda nuestra capacidad de respuesta desde un plan familiar”, declaró Velázquez Alzúa.

La coordinadora explicó que cada región trabajará una hipótesis sísmica, aunque el simulacro se realizará de forma simultánea en todo el país.

“Todos los celulares van a sonar”, asegura Protección Civil

Durante el ejercicio, la alerta sísmica se activará mediante 23,000 altavoces, instalados principalmente en los estados limítrofes con el Pacífico y en el centro del país.

Sin embargo, también se enviará a más de 80 millones de teléfonos celulares en toda la República Mexicana a las 12:00, hora del centro de México, un mecanismo que se implementó recientemente en 2024 y que, afirmó la funcionaria, ya opera en todo el país por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Velázquez Alzúa subrayó que México es el tercer país del continente americano que cuenta con un sistema de alertamiento vía telefónica, lo que permite a los ciudadanos prevenirse respecto a un eventual sismo con un tiempo considerable.

“Sonarán todos los teléfonos en la República Mexicana a las doce del día, hora centro de México”, aseguró la funcionaria, una aseveración relevante debido a que en los últimos meses se han registrado fallas en la plataforma.

El pasado 4 de mayo de este año se registró un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, sin embargo, a pesar de su intensidad, la prometida alerta a través de los teléfonos celulares, no sonó.

Ante ello, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) dio a conocer que ello se debió a que la plataforma se encontraba en mantenimiento rumbo al Primer Simulacro Nacional —que se realizaría el 6 de mayo— por lo que no pudo alertar a los mexicanos sobre el sismo real.

Alertas en celulares advertirán sobre más fenómenos naturales

México ampliará en el último trimestre de 2026 su sistema de alertamiento por telefonía celular para advertir a la población no solo de sismos, sino también de otros fenómenos naturales como huracanes, incendios, actividad volcánica y deslaves, informaron este lunes autoridades federales.

Para esto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actualizó la regulación del sistema para incorporar una nueva Alerta Máxima destinada a riesgos distintos de los sismos, que contará con un sonido diferente al de la alerta sísmica actualmente en operación.

La modificación también contempla avisos de Protección Civil, mediante los cuales la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) podrá enviar mensajes a los teléfonos móviles para informar sobre posibles impactos, medidas preventivas o recomendaciones ante emergencias.

Entre las situaciones previstas se incluyen lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor y episodios de mala calidad del aire, además de otras contingencias ambientales.

Según el comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la CNPC y la CRT, estos avisos podrán emitirse con horas o días de anticipación para apoyar acciones de prevención, evacuación y resguardo.

El sistema también permitirá enviar indicaciones después de una emergencia, con el objetivo de mantener informada a la población sobre medidas de seguimiento.

Los avisos de Protección Civil, a diferencia de las Alertas Máximas, utilizarán el sonido configurado en cada dispositivo para los mensajes de texto, según detallaron las autoridades federales.

También precisaron que la recepción de las alertas no dependerá de que las personas tengan saldo en sus líneas telefónicas ni requerirá conexión a internet.

Además, por razones de seguridad ciudadana, los mensajes no podrán desactivarse y aparecerán de manera inmediata en una ventana emergente en la pantalla del dispositivo.

La alerta sísmica mantendrá sin cambios su funcionamiento actual y conservará su sonido característico, mientras que los avisos para otros fenómenos utilizarán una señal diferenciada.

La implementación tecnológica se realizará durante el último trimestre del año, una vez que los proveedores de telefonía celular completen las adecuaciones técnicas necesarias en sus sistemas, de acuerdo con la regulación actualizada.

Detalles del Simulacro

Hora: 12:00 p.m.

Día: Sábado (por primera vez en este día, permitiendo la participación desde el hogar).

Participación: Los 32 estados de la República Mexicana

Alertas: Sonarán los altavoces de alerta sísmica y se enviará un mensaje de prueba a más de 80 millones de teléfonos celulares.

Registro: Puedes inscribir tu domicilio o centro de trabajo en la plataforma del Gobierno de México.