De los escenarios de la UAEMéx a Europa: Ravells convirtió la música en proyecto de vida

La banda de pop rock latino, que comenzó como un proyecto entre estudiantes, está nominada a los Premios Latino y a los Monster Music Awards

Toluca, Méx.– Hace 15 años comenzaron tocando por gusto y compartiendo canciones de artistas que admiraban. Hoy, Ravells se encuentra en una etapa de crecimiento que la lleva de los escenarios universitarios a una proyección internacional, con nuevas producciones, una gira por Europa y nominaciones que reconocen su propuesta de pop rock latino.

La historia de la agrupación comenzó cuando sus integrantes eran estudiantes de preparatoria y decidieron participar en la 11ª edición del Festival Universitario de la Canción de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). La experiencia marcó un punto de inflexión: obtuvieron el primer lugar y posteriormente fueron invitados a formar parte del elenco artístico de la institución, lo que les abrió nuevos espacios para presentar su música y consolidar su proyecto.

Jan, vocalista, compositor y guitarrista rítmico; Dany Sanz, bajista y encargado del sintetizador; y Javi, corista, percusionista y baterista, recuerdan que Ravells nació como un proyecto entre amigos que disfrutaban interpretar covers. Con el tiempo, el gusto por la música se transformó en una búsqueda creativa que los llevó a componer sus propias canciones y a profesionalizar su preparación en cada instrumento.

Su propuesta transita por el pop rock latino y reúne influencias tan diversas como el rock de los años sesenta, el rock inglés, la música latina, el reggae, el ska, el rock alternativo y la música disco. La mezcla responde a las distintas referencias musicales de sus integrantes y a su intención de construir una identidad propia sin encasillarse en un solo género.

En este recorrido, los escenarios universitarios han sido parte importante de su desarrollo. Para los integrantes de Ravells, contar con espacios para presentar su música frente a estudiantes y otros integrantes de la comunidad universitaria representa también una oportunidad para demostrar que una inquietud artística puede convertirse en un proyecto profesional cuando se acompaña de preparación, organización y constancia.

Por ello, consideran fundamental que las instituciones de educación superior mantengan abiertas las puertas a la música, la danza, las artes plásticas y otras expresiones creativas. Más allá del entretenimiento, sostienen, estos espacios permiten que las y los estudiantes descubran capacidades, desarrollen sensibilidad y encuentren nuevas formas de expresar lo que piensan y sienten.

Ahora, la agrupación atraviesa una nueva etapa. Está nominada a los Premios Latino, cuya ceremonia se realizará el 5 de octubre de 2026 en el Teatro Alcalá, en España, dentro de la categoría de Mejor Producción de Pop Rock Latino en Nuevo Talento. También cuenta con una nominación a los Monster Music Awards, cuya gala tendrá lugar en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

A estas distinciones se suman nuevos proyectos musicales, entre ellos la producción de videos y canciones, así como una gira por Europa, con la que buscan llevar su propuesta a nuevos públicos y ampliar el alcance de una trayectoria que comenzó en los espacios universitarios.

Más allá de los reconocimientos, Jan, Dany Sanz y Javi coinciden en que uno de sus principales objetivos es inspirar a quienes los escuchan, especialmente a las y los jóvenes que tienen alguna inquietud artística. Su mensaje parte de una convicción: los sueños no se cumplen únicamente con talento, sino con trabajo, constancia y disposición para asumir riesgos.

Ravells busca continuar creciendo, llegar a escenarios nacionales e internacionales y conservar el vínculo con la comunidad universitaria que acompañó sus primeros pasos. Al mismo tiempo, sus integrantes invitan a las nuevas generaciones a acercarse a los espacios culturales y artísticos, explorar sus capacidades y convertir sus inquietudes en proyectos.

Después de 15 años, la música sigue siendo para Ravells mucho más que una actividad artística: es una forma de disfrutar, conectar con otras personas y demostrar que construir una trayectoria profesional también puede significar mantener vivos aquellos sueños que alguna vez comenzaron como un simple gusto por tocar y cantar.