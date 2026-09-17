Millones de niños requieren protección en el país: Unicef

Violencia, parte de la vida cotidiana

El problema se agrava por contextos de la delincuencia organizada en distintas regiones

Ningún niño o niña debería crecer con miedo. Sin embargo, para millones de niñas, niños y adolescentes en México, la violencia forma parte de su vida cotidiana. Muchas veces ocurre en los espacios donde deberían sentirse más seguros: el hogar, la escuela, la comunidad o el entorno digital.

Más de la mitad de las niñas y niños han vivido prácticas de disciplina violenta en casa, y el 53% de las adolescentes de 15 a 17 años ha experimentado alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida.

La violencia también afecta de forma creciente a adolescentes en internet: en 2024, 2.9 millones de personas de 12 a 17 años reportaron haber vivido ciberacoso en los últimos 12 meses, equivalente al 23% de quienes usan internet en ese grupo de edad. Del total de adolescentes víctimas de ciberacoso, el 54% correspondió a mujeres (1.6 millones) y el 46% a hombres (1.3 millones).

La violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes en México también está agravada por contextos de violencia armada en distintas regiones del país, donde se concentran altos niveles de homicidio y otros riesgos graves.

El impacto es especialmente severo entre adolescentes varones, para quienes el homicidio es la principal causa de muerte entre los 15 y 17 años. A ello se suman amenazas como el reclutamiento por grupos delictivos y el uso de armas de fuego en delitos contra la niñez, lo que exige respuestas integrales y especializadas.

¿Qué es la violencia contra la niñez y por qué importa?

La violencia contra niñas, niños y adolescentes incluye toda forma de abuso físico o psicológico, negligencia, maltrato, explotación y violencia sexual. No se limita a los casos extremos: también abarca gritos, humillaciones, castigos físicos, acoso escolar, violencia digital, ciberacoso en adolescentes y otras prácticas normalizadas que dañan su desarrollo, su salud mental y sus oportunidades de vida.

La violencia infantil en México puede ocurrir en el hogar, la escuela, la comunidad o el entorno digital, y adoptar distintas formas que con frecuencia se superponen.

Violencia física (golpes, maltrato infantil, castigos corporales)

Violencia psicológica (insultos, trato despectivo, humillación, amenazas)

Violencia sexual (tocamientos, acoso, abuso infantil, explotación)

Violencia digital (acoso en línea, bullying, grooming, chantaje en línea, difusión no consentida de contenido)

Negligencia (abandono o falta de cuidados adecuados por parte de personas cuidadoras)

Un problema estructural que va más allá de lo individual

La violencia contra la niñez no es un hecho aislado. Es un problema estructural relacionado con normas sociales que la toleran, desigualdad, discriminación, estrés familiar, debilidad institucional y, en algunas zonas, la presencia del crimen organizado. Afecta de manera distinta según la edad y el género: en la primera infancia suele ocurrir en el hogar; en la niñez se amplía a la escuela y la comunidad; y en la adolescencia aumentan los riesgos de violencia entre pares, de pareja, sexual, digital y de reclutamiento por grupos delictivos.

La violencia está profundamente influenciada por normas sociales que aceptan el uso de la violencia como forma de crianza, disciplina o de resolución de conflictos. En muchos casos, quienes ejercen violencia son personas cercanas, como madres, padres, personas cuidadoras, familiares, docentes, pares o parejas adolescentes, lo que dificulta su identificación y denuncia.

¿Qué hace Unicef para prevenir la violencia contra la niñez?

La violencia contra niñas, niños y adolescentes puede prevenirse. La evidencia muestra que intervenciones como la crianza positiva, los programas escolares, el cambio de normas sociales y el fortalecimiento de los sistemas de protección ayudan a reducirla. Unicef promueve estas soluciones con base en evidencia e impulsa estrategias alineadas con el marco INSPIRE para prevenir la violencia y garantizar respuestas oportunas y de calidad.

Al mismo tiempo, cientos de miles de niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia, abuso, explotación, abandono o negligencia necesitan atención inmediata, digna y especializada. En México, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) enfrentan importantes brechas institucionales y presupuestarias, lo que limita la restitución efectiva de derechos y el acceso a servicios de protección.

Solo 9% de las infancias accede a servicios, acusa Unicef

En México, solo 9% de la niñez accede a servicios de cuidado infantil, mientras el Gobierno federal propone destinar 475,960 millones de pesos al Anexo Transversal 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para avanzar en la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.

La cifra sobre cobertura difundida por UNICEF muestra que el acceso a estos servicios permanece limitado. En otros países de América Latina, la cobertura supera 30%, de acuerdo con el organismo.

El proyecto presupuestal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enviado al Congreso de la Unión plantea distribuir los recursos del Anexo 31 en 74 acciones transversales, a cargo de 46 programas presupuestarios de 22 ramos de la Administración Pública Federal.