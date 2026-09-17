Claudia no entiende que no entiende

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

En un análisis en que la Casa Blanca identifica anualmente ante el Congreso de los Estados Unidos a los principales países productores y que trafican drogas ilícitas, el presidente Donald Trump consideró que, pese a grandes avances en el combate a cárteles de la droga por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, prácticamente nada se ha hecho contra funcionarios aliados a estos grupos terroristas.

“Se requiere que el gobierno de México exponga, arreste y procese a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han colaborado con los cárteles traicionando la seguridad y la soberanía de su propio país”, agrega.

Si el combate contra los cárteles de la droga no incluye, no toca y mantiene impunes a los políticos que protegen sus operaciones y su lavado de dinero, todo se anula, afirma el mandatario estadounidense porque mientras tengan acceso a enormes flujos de dinero, los cárteles podrán recomponerse y continuar traficando las drogas que dañan a la sociedad de EU.

Por ello, Trump notificó al Congreso de EU su decisión de mantener a México dentro de la relación de países que producen y trafican drogas, y a su vez solicitó acciones adicionales para sostener y ampliar las operaciones contra los cárteles mexicanos.

El documento denominado Memorando Presidencial considera que los recursos destinados actualmente por México a sus fuerzas de seguridad no son suficientes para mantener una ofensiva prolongada contra las organizaciones criminales, sus estructuras financieras y sus redes de operación.

“Las inversiones actuales que hace México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales”, precisa.

Plantea que frente al reto que plantean los cárteles narcoterroristas para la región, es necesario que el gobierno de México se abra a una amplia colaboración bilateral en materia de seguridad, como ya ocurre con 20 países integrados en pacto militar e ideológico Escudo de las Américas.

Le recordó al gobierno de México que la cooperación en inteligencia y seguridad entre EU y México ha contribuido a la eliminación de algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, entre ellos Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En análisis entregado al Congreso de EU advierte que “México debe tomar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas áreas de su territorio, y siguen amenazando al pueblo de EU”.

Agrega:

“… México debe aumentar la participación del sector privado en esta tarea, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus fuerzas de seguridad”, subrayó.

Trump pide claramente a Sheinbaum actuar contra narcopolíticos

La lectura fría nos indica que el documento enviado al Congreso de EU no plantea ninguna intervención que viole nuestra soberanía o presiones que busquen doblegar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sólo plantea sugerencias sobre la necesidad de que la guerra contra los cárteles eleve sus miras y acciones contra altos funcionarios que se han aliado al narco para producir y traficar con drogas que les hacen daño a los norteamericanos.

Y en razón del respeto a la soberanía mexicana, EU le pide que el gobierno de México diga quiénes son los políticos que desde gubernaturas, alcaldías, el Senado o la Cámara de Diputados colaboran con los cárteles y que una vez que se los haya expuesto, revelados sus nombres y cargos, se les detenga y se les enjuicie en México.

Pero en su afán por eludir su responsabilidad de abrir investigaciones que nos digan qué secretarios de su gabinete, qué gobernadores, qué senadores, qué diputados y qué alcaldes están asociados a los cárteles del narco y al crimen organizado, la mandataria le revira a Trump con advertencias de que México no se doblega ante presiones extranjeras.

Y contra-atacó al pedirle al gobierno de EU diga qué resultados ha obtenido en su combate al consumo de drogas y lavado de dinero.

“No necesitamos que nos juzguen desde afuera. Sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días”, afirmó.

En su análisis al Congreso, la Casa Blanca incluyó a México entre 23 países identificados como importantes territorios de producción o tránsito de drogas hacia Estados Unidos.

La mandataria consideró que el gobierno mexicano conoce los problemas del país y trabaja diariamente para enfrentarlos.

Rechazó que las responsabilidades de la producción y tráfico de drogas recaigan únicamente en México y ha insistido en que el combate al narcotráfico debe incluir acciones de ambos países contra armas, dinero, drogas y consumo.

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