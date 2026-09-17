Los que siguen

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Hasta el momento, los 10 “destapes” de los ahora defensores de la 4T han sido de acuerdo al guion establecido.

No salieron los favoritos, pero sí los que los gobernadores quisieron y con ello el Movimiento de Regeneración Nacional recoge el compromiso de los mandatarios estatales de ganar la elección, a como sea.

Las cosas no se salieron de control, aunque hubo voces contrarias a los nombramientos, son las menos y no son demasiado sonoras, ni se teme que las molestias operen en favor de la oposición o de una candidatura rebelde.

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández supieron usar las armas adecuadas para sofocar todo tipo de descontento y con la táctica de no mostrar las encuestas y dar la simplista explicación que son los números que arrojaron dichos muestreos, controlaron todo intento de rebelión.

Ahora solamente queda seguir el mismo guion, con los siguientes siete nombramientos, aunque en dos de esas entidades Morena no gobierna y en una de ellas, San Luis Potosí, el Verde no va en alianza.

La rebeldía del PT se hace presente y amenaza que en algunas entidades presentarán sus propios candidatos, como será en los estados de San Luis Potosí y Zacatecas.

En ambos estados, el Partido del Trabajo, tiene candidatos bien posicionados, aunque no tanto como poner en riesgo la victoria de Morena.

Gerardo Sánchez Zumuaya se registró como aspirante a la defensa de la soberanía y democracia como planteó Morena y juntó buenos números, aunque no los suficientes para poner en jaque a la candidata del Verde, Ruth González Silva.

En Zacatecas, aunque la principal inconformidad con la nominación de Verónica Díaz Robles fue de parte de José Narro Céspedes, la senadora Geovanna Bañuelos salta como posible candidata del PT.

Por lo demás, Morena confía en que los restantes siete defensores de la 4T en igual número de entidades, salgan con la misma suavidad que sus antecesores, sin contratiempos de ninguna clase.

Si los gobernadores son los ganones en la selección de los aspirantes quedarán de la siguiente manera: Milena Quiroga en Baja California Sur; la senadora con licencia Lorenia Valles en Sonora; Héctor Santana en Nayarit, Alfonso Sánchez García Tlaxcala y las restantes tres nominaciones corresponden a estados donde Morena no gobierna.

En San Luis Potosí, donde Morena se rehúsa a apoyar a la senadora González Silva, apuntalada por el Verde, la candidatura recaería en Rita Rodríguez, dirigente estatal de Morena; Chihuahua apunta para el alcalde de Ciudad Juárez con licencia Cruz Pérez Cuéllar y en Nuevo León se analiza si es hombre o mujer, toda vez que el mejor posicionado es el senador del Verde Waldo Fernández.

Será la semana próxima cuando se devele este misterio.

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Mientras Morena reafirma el respaldo del Partido Verde en ambas cámaras durante las próximas votaciones de reformas constitucionales, el PT se aleja de esa posibilidad, molesto por las nominaciones de candidatos de la defensa de la 4T en 10 estados del país. De no haber una compensación en las entidades que faltan, el PT puede ser la diferencia entre la aprobación o el rechazo a esas reformas.

ramonzurita44@hotmail.com

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