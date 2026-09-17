Anuncia MLE inversión de 3, 600 mdp para cableado submarino en Cozumel

Gestión ante la presidenta CSP

– Sustituirá la CFE infraestructura con más de 40 años de antigüedad

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que el proyecto para modernizar el cableado submarino que abastece de energía eléctrica a Cozumel ya fue adjudicado y comenzará a construirse el próximo 5 de octubre, con una inversión cercana a 3 mil 600 millones de pesos.

Durante el programa La Voz del Pueblo, la Gobernadora destacó que el proyecto representa una respuesta a una necesidad histórica de la isla, luego de las gestiones realizadas ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la coordinación con la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar y la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, para destrabar el proceso de licitación federal.

Explicó que inicialmente el proyecto no había logrado ser adjudicado debido a que, de acuerdo con los especialistas, requería modificaciones para atender de manera integral las necesidades energéticas actuales y futuras de Cozumel.

“Vale la pena gestionar, vale la pena tocar puertas”, afirmó Mara Lezama al destacar que finalmente el fallo de la licitación fue emitido el 15 de septiembre, con lo que la obra se convirtió en una realidad.

Los trabajos contemplan la instalación de aproximadamente 20 kilómetros de cableado submarino, infraestructura que permitirá sustituir el tendido eléctrico existente, cuya antigüedad ronda los 40 años y que ha estado relacionado con el desgaste y las fallas en el suministro eléctrico de la isla.

Mara Lezama consideró que la obra tendría una duración aproximada de un año y medio, por lo que se prevé que quede concluida en 2028, con una inversión federal estimada en 3 mil 600 millones de pesos.

La gobernadora resaltó que la nueva infraestructura permitirá fortalecer y modernizar el suministro eléctrico de Cozumel, al contar con una capacidad acorde con las condiciones actuales de la isla y las necesidades que se proyectan para los próximos años.

Supervisa ampliación de Hospital del ISSSTE en Chetumal

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa realizó una visita de supervisión a los trabajos de ampliación y conversión del Hospital General del ISSSTE en Chetumal, proyecto que permitirá incrementar de 30 a 90 las camas censables y fortalecer la capacidad de atención médica en esta capital.

“Hacemos este recorrido, esta supervisión de este nuevo hospital, agradeciéndole a nuestra presidenta, la doctora Claudia Cheinbaum Pardo, al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló la Gobernadora al destacar que esta conversión tiene el objetivo de prestar muchos servicios que no se tenían, porque la derechohabiencia del ISSSTE se lo merece.

Durante el recorrido, en el que estuvo acompañada por personal responsable de la obra, se informó que el proyecto registra un avance general del 58 por ciento y se contempla tenerla lista a principios del año próximo. “Así que será una realidad después de muchos años. Este es el gobierno de la Cuarta Transformación”, afirmó Mara Lezama.

La ampliación contempla la construcción y adecuación de espacios para brindar una atención hospitalaria más amplia, integral y especializada, con 90 camas censables, 30 consultorios y 15 especialidades médicas.

Entre las nuevas áreas se incluyen cuatro salas de cirugía con ocho camas de recuperación, una sala de tococirugía y una sala de expulsión, además de un área de urgencias con 17 lugares de observación para adultos, siete para pacientes pediátricos y tres salas de choque.

El proyecto también considera dos salas de endoscopía con cuatro lugares de recuperación, así como servicios de medicina física con áreas de electroterapia, hidroterapia, mecanoterapia y terapia de la vida diaria.

En materia de auxiliares de tratamiento, el hospital contará con espacios para inhaloterapia, diálisis peritoneal, crecerá a 18 espacios de hemodiálisis, clínica del dolor, quimioterapia, clínica de heridas y clínica de displasia.

La infraestructura incluye además áreas de apoyo para gobierno, admisión y altas, así como la Central de Equipos y Esterilización (CEyE), con el objetivo de contar con instalaciones más funcionales y adecuadas para la prestación de los servicios de salud.