Da seguimiento Agepro a acciones para brindar certeza jurídica en Reforma Agraria

Se atiende la solicitud del Comisariado Ejidal para avanzar en la regularización de un predio

Chetumal.- El director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), Carlos Flores Hidalgo, sostuvo una reunión de trabajo con el comisario ejidal de Reforma Agraria, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Noé Hernández Flores, para dar seguimiento a las acciones encaminadas a brindar certeza jurídica sobre un predio de la comunidad.

En el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, Agepro mantiene coordinación con los núcleos ejidales para atender sus necesidades y contribuir a generar condiciones que favorezcan el bienestar y el desarrollo de las comunidades.

Durante el encuentro se abordó la situación del predio y la importancia de avanzar en su regularización, a fin de que las y los integrantes del ejido cuenten con mayor seguridad jurídica para continuar desarrollando actividades propias del campo.

Entre estas actividades se encuentran la siembra y cosecha, así como otras labores productivas que forman parte de la vida y sustento de las familias de la comunidad.

Agepro refrenda su disposición para mantener el diálogo y acompañamiento con los núcleos ejidales, con el propósito de impulsar soluciones que contribuyan a la certeza jurídica y al desarrollo de las comunidades de Quintana Roo.