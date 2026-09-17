En Cancún apuestan por más zonas arboladas en sus avenidas

Tercera fase del programa Arboriza

La meta de autoridades es sembrar entre 2,500 y 3,000 árboles nativos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Ayuntamiento de Benito Juárez puso en marcha este septiembre la tercera fase del programa Arboriza Cancún, con la meta de sembrar entre 2,500 y 3,000 árboles nativos antes de que termine el año.

La nueva etapa arrancó en la avenida 20 de Noviembre con jornadas sabatinas desde las 8:00 horas, respaldadas por escuelas, agrupaciones ambientalistas y voluntarios. El director de Ecología municipal, Fernando Haro Salinas, detalló que los puntos de intervención incluyen también la avenida Andrés Quintana Roo, zonas del centro y la 135.

El plan busca consolidar una cobertura integral en la ciudad con participación social y especies locales:

– Meta global: plantar 11,000 ejemplares en Benito Juárez.

– Avance acumulado: alrededor de 3,000 árboles desde agosto de 2025 (2,700 en avenidas y más de 300 en escuelas).

– Progreso general: cerca del 27% del objetivo total.

El uso de especies autóctonas ha permitido un índice de supervivencia del 95%, lo que confirma la efectividad de la estrategia de reforestación urbana.

Las autoridades confían en que las lluvias de fin de año favorezcan el desarrollo de la vegetación en los espacios intervenidos, consolidando así un proyecto que busca transformar la imagen urbana y mejorar la calidad ambiental de Cancún.

QRoo amplía su red digital gratuita

La empresa GigNet anunció que antes de finalizar el año expandirá la cobertura de internet público gratuito en Quintana Roo hasta alcanzar 160 mil metros cuadrados, con nuevos puntos en la Quinta Avenida de Playa del Carmen y en Isla Mujeres.

Luis de Potestad, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Proyectos Especiales de la compañía, explicó que la ampliación representa un incremento cercano al 60% respecto a la infraestructura actual y permitirá atender a miles de usuarios diarios en zonas turísticas y urbanas del norte del estado.

Alcance de la expansión:

– Nuevos puntos de conexión: Parque Fundadores y toda la Quinta Avenida en Playa del Carmen, además de Isla Mujeres.

– Conexiones estimadas: alrededor de 16 mil dispositivos al día entre ambos destinos.

– Plazo de ejecución: la red quedará lista a finales de 2026 o principios de 2027.

– Infraestructura actual: más de 100 mil m² de cobertura en Cancún (Playa Delfines, Kilómetro Cero), además de puntos activos en Tulum y Puerto Morelos.

– Usuarios actuales: más de 5,700 dispositivos conectados diariamente.

La iniciativa busca fortalecer la competitividad turística y cumplir con estándares internacionales de conectividad. “Hoy por hoy, el internet es un derecho humano, así lo decretó la ONU en 2011”, recordó De Potestad, al subrayar que el objetivo final es consolidar un corredor digital de calidad entre Cancún y Tulum, beneficiando tanto a residentes como a visitantes.

En suma, la expansión de GigNet marca un paso decisivo hacia un Quintana Roo más conectado, donde la infraestructura digital se convierte en un activo estratégico para la vida urbana y el turismo.

Autoridades confían en que las lluvias de fin de año favorezcan el desarrollo de la vegetación en los espacios intervenidos, consolidando así un proyecto que busca transformar la imagen urbana y mejorar la calidad ambiental