Playa del Carmen busca devolver arena removida con todo y sargazo

Realizan trámite de permiso ante Semarnart

Los sitios contemplados para este año incluyen El Recodo, las calles 10 y 12

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Parte de la arena que en los últimos dos años terminó mezclada con las toneladas de sargazo recolectadas en Playa del Carmen podría regresar a las playas antes de que concluya 2026. El Ayuntamiento inició el trámite ante la Semarnat para obtener la autorización que permita reincorporar este material en los puntos más afectados por la erosión, principalmente en el centro de la ciudad.

El director de la Zofemat, Irving Rafael Lili Madrigal, explicó que el proyecto ya fue ingresado y se trabaja en cumplir los requisitos federales. Los sitios contemplados incluyen El Recodo, las calles 10 y 12, así como el área cercana al muelle de Xamán-Ha en Playacar.

La propuesta busca aprovechar la arena que inevitablemente se retira junto con el sargazo durante las jornadas de limpieza. En lugar de desecharla, se pretende recuperarla mediante un proceso de separación y devolverla al litoral, especialmente en sectores donde la pérdida de arenal es crítica.

El municipio reportó que en 2025 se recolectaron unas 30 mil toneladas de sargazo, cifra que ya fue superada en lo que va de 2026. La recuperación de arena se realiza a partir de ese mismo material. Para agilizar el procedimiento, se trabaja en la automatización del sistema de separación con tolvas y contenedores, lo que permitirá procesar mayores volúmenes y reducir el trabajo manual.

La expectativa es que la Semarnat otorgue la autorización en noviembre, lo que permitiría reincorporar la arena antes de la temporada alta de diciembre, cuando Playa del Carmen recibe uno de sus mayores flujos turísticos.

De concretarse, el proyecto abriría una segunda etapa en el manejo del sargazo: no solo retirar la macroalga, sino también recuperar la arena perdida y devolverla a las playas más castigadas por la erosión.

Invitan a sumarse a la XLI Jornada Internacional de Limpieza de Playas

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), en coordinación con Ocean Conservancy, convoca a la comunidad a participar en la XLI Jornada Internacional de Limpieza de Playas, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre, a partir de las 07:00 horas, en la zona norte del malecón, frente al Museo de la Isla. La invitación está dirigida a grupos escolares, sindicatos, empresas, organizaciones sociales y ambientales, así como a la población en general.

El director de Conservación y Educación Ambiental (CEA), Rafael Chacón Díaz, explicó que el Día Internacional de Limpieza de Playas se conmemora cada tercer sábado de septiembre y surgió en Estados Unidos como una iniciativa para generar conciencia sobre los residuos que llegan a las costas y sus efectos en los ecosistemas marinos.

Señaló que desde sus inicios la FPMC ha participado de manera constante en este tipo de actividades y que, a través de los años, ha impulsado acciones para mantener limpios los litorales de Cozumel y la jornada forma parte de la convocatoria internacional de Ocean Conservancy, organización que concentra información sobre los residuos recolectados, el número de personas voluntarias y los tipos de basura encontrados en las playas de distintos países.

Durante la actividad, los residuos serán registrados mediante tarjetas de datos y herramientas digitales, lo que permitirá aportar información al registro internacional de basura marina. Para participar, las personas y agrupaciones interesadas deberán inscribirse al número 987-112-9791, añadió Chacón Díaz.

Instó a quienes se sumen a la actividad a llevar termo o recipientes reutilizables en lugar de botellas de plástico desechables y acudir con ropa que les proteja del sol, como playeras de manga larga, gorras o sombreros. También pidió tomar las previsiones necesarias para realizar la actividad de manera segura y cómoda.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, dijo que a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se fomenta la participación ciudadana en estas acciones para generar mayor conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas costeros.

La propuesta busca aprovechar la arena que inevitablemente se retira junto con el sargazo durante las jornadas de limpieza. En lugar de desecharla, se pretende recuperarla mediante un proceso de separación.