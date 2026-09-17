Expansión de cárceles en QR para reducir la sobrepoblación

En Cancún, Chetumal y Cozumel

Construirán 700 nuevos espacios distribuidos en varios penales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El gobierno de Quintana Roo ha puesto en marcha un plan de ampliación en sus centros penitenciarios, con la construcción de 700 nuevos espacios distribuidos en las cárceles de Cancún, Chetumal y Cozumel. La medida pretende reducir la sobrepoblación y fortalecer los programas de reinserción social, un reto que ha marcado la agenda de seguridad en la entidad.

Julio César Gómez Torres, secretario de Seguridad Ciudadana estatal, explicó que los trabajos ya comenzaron en Cancún, donde se habilitarán más de 200 espacios adicionales. En Chetumal se proyectan más de 400, mientras que en Cozumel se sumarán alrededor de 120. “Seguimos construyendo nuevas estancias para seguir abatiendo la sobrepoblación”, puntualizó.

El funcionario adelantó que la estrategia contempla la creación de módulos completos en los centros penitenciarios, aunque este proyecto se prevé para el próximo año, con la solicitud de recursos adicionales.

En paralelo, sigue en pie la propuesta de construir una nueva cárcel en Cancún, ubicada en Leona Vicario, con una inversión superior a los dos mil millones de pesos. El proyecto ejecutivo ya está concluido y se encuentra en revisión por la Secretaría de Hacienda, con respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. La meta es que los trabajos arranquen el próximo año, siempre que se autoricen los recursos.

Mientras tanto, las ampliaciones en curso buscan dar una respuesta inmediata a la saturación de los centros penitenciarios y garantizar condiciones más dignas para la población privada de la libertad, con el objetivo de que la reinserción social deje de ser una promesa y se convierta en una realidad palpable en Quintana Roo.

Fauna en riesgo: la sequía empuja a jaguares y tapires hacia carreteras

La crisis hídrica que golpea a Quintana Roo no solo afecta a las comunidades humanas: también está alterando los patrones de supervivencia de la fauna silvestre. La falta de lluvias y las temperaturas extremas han reducido los cuerpos de agua dentro de la selva, obligando a jaguares, pumas, tapires, tigrillos y ocelotes a desplazarse en busca de sitios donde hidratarse.

De acuerdo con la Conagua, durante la segunda quincena de agosto el 96% del territorio estatal presentó condiciones de sequía moderada o anormalmente seca, un fenómeno que se arrastra desde mayo y que coloca a la entidad como la más afectada del país.

En zonas cercanas a Mahahual, los efectos son más visibles. Víctor Rosales, líder del Proyecto Aak Mahahual, advierte que las aguadas y pequeñas lagunas están desapareciendo, lo que obliga a los animales a acercarse a caminos y zonas habitadas. Este desplazamiento incrementa los riesgos: los felinos pueden ser atacados por perros o personas, y al cruzar carreteras se exponen a atropellamientos.

El proyecto ha documentado, mediante más de 16 puntos de fototrampeo, la presencia de jaguares, jaguarundis, tapires y pumas, además de tlacuaches y otras especies. La región concentra cinco de los seis grandes felinos de América, lo que evidencia la importancia del corredor selvático que hoy enfrenta un estrés hídrico sin precedentes.

La escasez de agua también los expone a cuerpos contaminados y a la cacería furtiva. Ambientalistas denuncian que incluso las cámaras trampa son destruidas o robadas por cazadores que buscan ocultar sus actividades.

El llamado de los guardianes comunitarios es claro: evitar confrontaciones y respetar el desplazamiento de la fauna. Mientras persistan las condiciones de sequía, la búsqueda de agua se convierte para los animales en una carrera contra el calor, las carreteras y la presencia humana.

LA SSC adelantó que la estrategia contempla la creación de módulos completos en los centros penitenciarios, aunque este proyecto se prevé para el próximo año, con la solicitud de recursos adicionales.