La cancunense Clío Yohanam Bárcenas, a la selección nacional de Tenis de Mesa

Con 15 años de práctica

La Codeq visitó y platicó con la joven, quien contó sobre sus éxitos y logros

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con 15 años de trayectoria dentro de la disciplina de Tenis de Mesa, la joven jugadora cancunense Clío Yohanam Bárcenas Escalona, se ha convertido en una referente de su deporte y gracias a su calidad y perseverancia le permitió lograr siete campeonatos en Olimpiada Nacional, además de ser parte de la Seleccionada Mexicana y con ello representar al país en varios certámenes internacionales, manteniendo firme su deseo de competir en unos Juegos Olímpicos.

Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, mantiene una cercanía con los deportistas, como es el caso de Clío, quien en una amena charla platicó de sus anécdotas para conocer su historia detrás de las medallas.

“Mis inicios en el deporte fueron muy niña, jugando en un conocido Club Deportivo de Cancún, por eso tengo 15 años de trayectoria y recuerdo con mucha nostalgia mis inicios, porque cuando inicie en este deporte lo hacia por diversión y porque me mantenía activa, la verdad nunca pensé que me llevaría a la Selección Mexicana”, comentó Clío.

Añadió: Tal vez nunca me vi hacer deporte a nivel de alto rendimiento, para mi era hacer deporte y ya; la realidad es que cuando me di cuenta que ya estaba subiendo de nivel fue cuando me toco representar a México, recuerdo que no quería ir porque ya estaba por empezar la universidad; en ese momento estaba en esa decisión de que quiero hacer, universidad o estar en el alto rendimiento en el deporte, al final, me organicé e hice ambas.

Durante la visita, el titular de la Codeq, platicó con la señora Concepción Escalona, mamá de Clío, quien comentó: Desde niña siempre fue muy inquieta, siempre quería hacer deporte, se lastimaba y siempre mostraba fortaleza, porque se recuperaba en cuestiones de horas, de hecho sus entrenadores fueron los que nos dijeron que tenían potencial para llegar al alto rendimiento.

Añadió: Siempre la hemos apoyado, hemos priorizado que tome sus decisiones y las cumpla; recuerdo con mucho cariño que me toco estar en su primer Olimpiada; estoy muy orgullosa de lo que ha logrado y lo único que puedo decirle es que nunca debe rendirse y siempre ir hacia adelante.

Oro en Panamericanos Juveniles Cali-Valle 2021

Al preguntarle sobre cual medalla es su favorita, Clío contestó: Todas representan algo especial, pero sin duda a la que le tengo más cariño es al oro de los Juegos Panamericanos Juveniles Cali-Valle 2021, es de las medallas que más recuerdo con mucha alegría, porque junto a Arantxa Cossío estuvimos en lo más alto de podio y veíamos nuestra bandera subir y escuchar el himno, fue algo muy bonito, desde ese momento, supimos que nuestro destino era competir por México.

“No todo ha sido felicidad, porque si me ha tocado caer, y el mismo deporte me ha enseñado a hacerme autoanálisis, por eso siempre busco mejorar y encontrar solución, puedo decir que tengo una carrera bonita y exitosa”, comentó Clío.

Cabe destacar que Clío, con su perseverancia y dedicación supo combinar el deporte y la educación, ya que además de presumir que es siete veces campeona en Olimpiada Nacional en Tenis de Mesa, también se graduó de la carrera de Gastronomía, encontrando un equilibrio.

Añadió: Quiero agradecer a mi familia que siempre me ha apoyado en todo tanto en lo económico como en lo emocional, eso me ha motivado mucho para seguir hacia adelante.

“Pero no han sido los únicos, estoy muy agradecida con el apoyo que se me ha brindado, actualmente tengo beca y es algo bonito y grato porque todo ese dinero va para mi deporte, es increíble saber que cuento con ese respaldo. Por eso agradezco de todo corazón a la gobernadora Mara Lezama por ese gran apoyo que ha sido para todas y todos los deportistas de Quintana Roo”, comentó.

Finalmente, en una dinámica, Jacobo Arzate le enseñó una foto cuando Clío era una niña y le mando un mensaje: Lo que le diría a esa pequeña de 3 años es: ¡Gracias!, por ser como eres, por ser muy alegre y nunca esta quieta, porque eso le permitió encontrar la facilidad dentro del deporte y hasta hoy, sigue siendo feliz.

La joven jugadora cancunense Clío Yohanam Bárcenas Escalona, se ha convertido en una referente de su deporte y gracias a su calidad y perseverancia le permitió lograr siete campeonatos en Olimpiada Nacional