“Boom” del alquiler vacacional arrincona a los portomorelenses

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez



– Pueblo de pescadores se convierte en un codiciado enclave turístico

Durante casi cuatro décadas, un hombre puede ver crecer a su familia y operar un negocio en el corazón de Puerto Morelos, pero esas historias terminan, cuando propietarios extranjeros de los inmuebles, desalojan a estas personas de sus hogares donde habían vivido desde mediados de los años 80 para ponerlos a la venta. Así, decenas de residentes locales enfrentan hoy una realidad implacable: el antiguo pueblo de pescadores se ha convertido en un codiciado enclave turístico donde vivir resulta cada vez más insostenible.

A una década de haber logrado su autonomía del municipio de Benito Juárez, Puerto Morelos atraviesa una acelerada turistificación. Organizaciones ciudadanas como Toma las aguas denuncian que la gentrificación avanza sin control, impulsada por un marco institucional —desde el Ayuntamiento, el Implan y la Secretaría de Desarrollo Urbano— que favorece el desarrollo inmobiliario de alta gama en detrimento de los habitantes originarios.

«Cada vez más personas se ven obligadas a vender sus terrenos o viviendas porque ya no pueden pagar el impuesto predial ni los costos de permisos y trámites. Este desplazamiento silencioso está transformando profundamente a la comunidad», advierte la organización.

El trasfondo del problema radica en una fuerte presión inmobiliaria sobre un parque habitacional limitado:

Población vs. Vivienda: Según datos del Inegi, el municipio cuenta con apenas 8 mil 229 casas para atender a casi 27 mil residentes, un rezago en vivienda social que fomenta asentamientos irregulares.

El subregistro de plataformas: Mientras la Secretaría de Turismo (Sedetur) y el Situr contabilizan oficialmente 463 rentas vacacionales activas —frente a 74 hoteles establecidos—, plataformas digitales reflejan una dimensión muy superior.

El negocio del hospedaje: Registros privados como GuestFavorites identifican hasta mil 225 anuncios temporales en Airbnb dentro del municipio. Con una ocupación media del 52% y tarifas de unos 2 mil 100 pesos por propiedad, estos inmuebles generan ingresos medios de 538 mil pesos anuales por anfitrión.

Los colectivos locales alertan que esta burbuja inmobiliaria no solo encarece los servicios básicos y la tierra, sino que amenaza con desgastar el tejido social del municipio. De no regularse el mercado de alquiler temporal ni frenarse el encarecimiento desmedido, advierten, el modelo actual dejará como saldo un destino saturado, ambientalmente degradado y prohibitivo para la propia comunidad que le dio identidad.

Arranca fase más crítica de la temporada ciclónica

La aparente calma meteorológica de las últimas semanas en Cancún no es motivo para bajar la guardia. Frente al inicio del último trimestre del año —históricamente el lapso con mayor actividad de tormentas y huracanes en el Caribe—, la Dirección General de Protección Civil de Benito Juárez mantiene en alerta máxima su plan preventivo para la temporada de ciclones 2026, la cual concluirá formalmente el 30 de noviembre.

El municipio reporta la verificación y alistamiento de cerca de 200 espacios seguros divididos estratégicamente para responder a emergencias tanto de la población local como de la infraestructura turística.

Red comunitaria (82 refugios): Con capacidad para más de 18 mil personas, estos recintos están preparados principalmente para atender colonias vulnerables y zonas irregulares. El 98% son planteles educativos, sumados a la casa ejidal de Alfredo V. Bonfil y sedes auxiliares, todos dotados de insumos básicos como agua potable, raciones ligeras de alimento, colchonetas y cobijas.

Corredor turístico (110 refugios): Operan de la mano del sector hotelero para salvaguardar a los visitantes. Las autoridades precisaron que los denominados «autorrefugios» dentro de los propios centros de hospedaje son funcionales exclusivamente ante impactos de categoría 1 y 2; para huracanes de mayor fuerza, los turistas deben ser evacuados a instalaciones fuera de la Zona Hotelera.

Albergue pet-friendly: Cancún mantiene activo el refugio especializado para animales domésticos en la escuela Ek Balam de Villas Otoch. Este espacio, pionero a nivel nacional desde la gestión municipal de la actual gobernadora Mara Lezama, cuenta con capacidad para 130 mascotas, provisión de alimento y atención veterinaria durante contingencias.

Antonio de Jesús Riveroll Ribbon, titular de la corporación municipal, exhortó a las familias y visitantes a ubicar oportunamente el albergue más cercano a su domicilio a través de los portales oficiales de Protección Civil estatal y del Ayuntamiento de Benito Juárez, recordando que la prevención comunitaria es el eslabón clave antes del impacto de cualquier meteoro.

C5 de Cancún encabezará Simulacro Nacional 2026

Más de 85 mil personas inscritas hasta el momento marcarán el pulso del Segundo Simulacro Nacional 2026 en Quintana Roo, una cifra que las autoridades confían en elevar por encima de los 130 mil registros alcanzados el año anterior, apalancados en el repunte cívico habitual que sigue a las fiestas patrias.

El epicentro operativo del ejercicio será el Complejo de Seguridad C5 de Cancún. A partir de las 13:00 horas de este sábado 19 de septiembre, el recinto activará protocolos de emergencia frente a una hipótesis central de sismo magnitud 7.0, recreando un escenario de respuesta a desastres a gran escala.