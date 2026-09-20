Claudia Sheinbaum Pardo en Edomex: obras, territorio y un mensaje de fuerza política

Informe regional

La Presidenta enumeró algunos ejemplos: el Tren Insurgente; el México-Querétaro, con paso por Huehuetoca; el Trolebús Chalco-Santa Martha; además de la modernización de vialidades como Toluca-Zihuatanejo y Atizapán-Atlacomulco

Al finalizar la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Estado de México, Horacio Duarte puso en perspectiva lo ocurrido en Toluca: no fue sólo un Informe, sino una muestra del tamaño de la apuesta federal por el Estado de México.

La mandataria enumeró algunos ejemplos: el Tren Insurgente; el México-Querétaro, con paso por Huehuetoca; el Trolebús Chalco-Santa Martha; además de la modernización de vialidades como Toluca-Zihuatanejo y Atizapán-Atlacomulco.

Es decir, va más allá del Plan Oriente y alcanza prácticamente toda la entidad, con hospitales, universidades, vivienda, saneamiento y obras hidráulicas.

Eso conecta con una idea que Sheinbaum Pardo ha colocado desde el inicio de su gobierno y que Horacio Duarte ha retomado en sus intervenciones, no administrar los problemas, sino enfrentarlos y resolverlos.

El contraste está en la herencia del régimen anterior, cuya imagen terminó marcada por hospitales abandonados y rezagos de infraestructura que se acumularon durante más de 90 años.

Pero también hubo una lectura política.

En pleno arranque del proceso electoral, el acto reunió a más de 65 mil personas y a buena parte de la estructura política del movimiento.

La imagen reflejó también la autoridad política frente a sus adversarios: capacidad de convocatoria, estructura y una larga lista de obras y programas para respaldar el discurso.

Sheinbaum Pardo con una apuesta amplia por el Estado de México, Delfina Gómez al frente del gobierno estatal y única líder política de la entidad y Horacio Duarte como uno de los principales perfiles y operadores políticos que llevan el mensaje claudista al territorio mexiquense.