Los Ángeles Azules inauguran su calle en Estados Unidos

¡De Iztapalapa para el mundo!

La alcaldesa de Los Ángeles, California, Karen Ruth Bass, y la concejal del Distrito 6, Imelda Padilla, reconocieron la carrera del grupo

Los Ángeles Azules sumaron un imponente hito a su destacada trayectoria artística de más de 40 años de historia. Como parte de la celebración de su gran legado y como un homenaje a su magistral huella musical a nivel internacional, se inauguró Los Ángeles Azules Square, una calle que se encuentra en la intersección de Van Nuys Blvd. y Chase St en Panorama City; asimismo, la agrupación de cumbia más importante del mundo encabezará El Grito 2026 en el Ayuntamiento de Los Ángeles, California.

Este 14 de septiembre, la concejala del Distrito 6 de Los Ángeles, California, Imelda Padilla, acompañada de la alcaldesa de la ciudad, Karen Ruth Bass, dio inicio al Mes de la Herencia Latina e Hispana de la ciudad con el primero de dos días históricos para conmemorar la música, la cultura y la comunidad: la inauguración de la calle Los Ángeles Azules Square. Esta condecoración, destaca su extraordinaria trayectoria musical, su legado cultural y su conexión única e inagotable con sus seguidores en esta ciudad. Los Ángeles Azules reconocen y viven con mucho cariño la conexión y la historia que tienen con las persona que habitan ahí.

Los Ángeles Azules estuvieron presentes en la histórica inauguración, en la cual estuvieron acompañados de importantes miembros de la comunidad mexicana, así como cientos de fans que se dieron cita en el lugar desde muy temprano para compartir este gran momento con la banda. Como parte de esta ceremonia, también dejaron grabadas las huellas de sus manos en la Plaza del Valle, que fue otro de los momentos más emotivos del evento.

“En nombre de la Ciudad de Los Ángeles y del Sexto Distrito, nos enorgullece rendir homenaje a Los Ángeles Azules en reconocimiento a más de cuatro décadas de excelencia musical y a su legado como pioneros de la cumbia. Desde Iztapalapa hasta los escenarios internacionales, su legendaria trayectoria refleja la resiliencia, la ambición y el espíritu de las comunidades de inmigrantes que definen a Los Ángeles, Gracias por ser embajadores globales de la cultura mexicana y por convertirse en la banda sonora de nuestras vidas, entrelazando su música con nuestras generaciones, nuestras tradiciones, nuestros momentos más memorables”, dijo la concejala Imelda Padilla.

Por si esto fuera poco este 15 de septiembre, Los Ángeles Azules se apoderarán del escenario como artistas principales del cartel de El Grito 2026 en las históricas escaleras de Spring Street del Ayuntamiento de Los Ángeles, California, llevando su inigualable cumbia, desde Iztapalapa Para el Mundo, a una de las celebraciones culturales latinas anuales más importantes de la ciudad.

Este histórico homenaje llegó en un gran momento para la agrupación y deja claro porqué se han colocado en el corazón de millones de personas a lo largo de todo el mundo. Desde Iztapalapa, han creado un legado histórico que ya forma parte de las historias de sus fanáticos, con quienes compartirán un par de poderosos conciertos este 20 y 21 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Por otro lado, su más reciente sencillo “Pa’ él” Feat. Tini es #1 en la radio en Argentina y está subiendo muy rápido en los charts de México, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y resto de Latinoamérica.