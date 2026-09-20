Propone PAN abrir debate plural para la portación de armas de fuego en Edomex

Plantean mecanismos legales de defensa

Valle de México.- El coordinador de los diputados del PAN, Anuar Azar Figueroa, propuso construir un “Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa”, para abrir una discusión plural sobre los mecanismos legales que pueden tener las familias para protegerse ante una agresión inmediata.

Señaló que no se plantea una liberalización generalizada de las armas, sino analizar un esquema de portación legal, selectivo y estrictamente regulado, para personas que cumplan requisitos y controles específicos.

“Estamos abriendo el debate para encontrar mecanismos legales de defensa, con restricciones, controles y una regulación estricta, ante una realidad en la que las instituciones de seguridad y justicia todavía no están dando los resultados que las familias necesitan”, afirmó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, solo uno de cada 100 delitos en México llega a una resolución favorable para la víctima, lo que obliga a abrir el debate sobre mecanismos legales de defensa, con controles, restricciones y una regulación estricta.

El legislador enfatizó que la seguridad pública sigue siendo una responsabilidad irrenunciable del Estado y que ninguna eventual reforma sustituiría a policías, fiscalías o jueces.

La propuesta contempla analizar requisitos como revisión de antecedentes, evaluaciones de aptitud física y psicológica, capacitación obligatoria, registro y trazabilidad del arma, almacenamiento seguro, renovación periódica y mecanismos de suspensión o revocación.