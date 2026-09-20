Reconocen liderazgos baja de los delitos en Naucalpan

Coordinación y uso de la tecnología

Naucalpan, Méx.- Diversos sectores de la sociedad reconocen que gracias a la estrategia de seguridad en este municipio -basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el uso de tecnología- ha logrado reducir la percepción de inseguridad que deriva en la disminución de robo de vehículos y delitos de alto impacto, entre otros

Y es que la disminución de puntos porcentuales en la ENSU del Inegi representa la mejor cifra del municipio en los últimos años. «Naucalpan gana terreno a la delincuencia y ello se constata en la medición más reciente», aseguran liderazgos.

Sobre el particular, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardoreconoció públicamente estos avances y la baja del 12.1% en la inseguridad local derivada del trabajo conjunto ente los gobiernos municipal, estatal y federal.

El alcalde Isaac Montoya Márquez encabeza la estrategia «Seguridad con Todo» y la formación de nuevas generaciones de cadetes respaldadas por operativos interinstitucionales de transporte seguro y recuperación de vehículos.

Finalmente, los Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) destacaron que «los esfuerzos del actual gobierno en materia de seguridad están rindiendo frutos en favor de las familias naucalpenses», concluyeron.