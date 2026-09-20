Habrá sorpresas en designación de candidaturas en Edomex: analistas

Necesario priroizar encuestas rigurosas

Valle de México.- El escenario político en el Estado de México, rumbo a las elecciones locales de 2027, ha generado intensos debates entre analistas políticos, quienes anticipan importantes giros e inesperadas determinaciones en la designación de candidatos dentro de las principales fuerzas del estado: Morena y el Partido Acción Nacional (PAN).

Las proyecciones de los analistas apuntan a que el panorama interno de ambos partidos estará marcado por la necesidad de renovación y las disputas entre sus distintos grupos de poder

El partido guinda se enfrenta al reto de mantener la cohesión. Los analistas prevén que las candidaturas a alcaldías clave como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca o Naucalpan y diputaciones locales prioricen encuestas rigurosas o designaciones estratégicas desde las cúpulas para evitar rupturas.Inclusión de perfiles externos.

Una de las grandes sorpresas podría ser la postulación de cuadros provenientes de otros partidos tradicionales como el PRI o el PVEM bajo las siglas de Morena, desplazando a militantes fundadores y generando tensiones internas.

Mientras que en el PAN, aseguran analistas, «habrá sorpresas en la designación de sus candidatos, toda vez que este partido abrió las mismas a la ciudadanía que por ende designará a quienes garanticen triunfos electorales en el 2027», concluyeron.