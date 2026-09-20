Millonaria inversión en obra pública en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Al entregar la repavimentación con concreto hidráulico de tres calles en el fraccionamiento Lomas de las Palmas, el gobierno municipal anunció que en este año suman más de 13.8 millones de pesos invertidos en obra pública en esta zona, con el propósito de elevar la plusvalía de las viviendas, mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad en los traslados diarios de las familias. La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco mencionó que esta inversión histórica busca responder y atender las necesidades de la gente.