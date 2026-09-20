“Malinche” dio El Grito en Val’quirico

Como parte de los festejos patrios del 15 de septiembre

Una celebración que reunió música, historia, danza y orgullo por el mestizaje en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Tlaxcala

MALINCHE, el espectáculo musical de Nacho Cano, con sede en Frontón Ciudad de México, llevó su propuesta escénica a Val’Quirico como parte de los festejos patrios del 15 de septiembre, donde presentó una selección de escenas de la exitosa puesta en escena ante el público reunido en el zócalo.

Como parte del programa estelar de los festejos patrios, Malinche contó con la participación de 20 actores, bailarines y músicos. A través de la danza, la actuación y la música, compartió con el público una muestra de su historia y de la propuesta escénica de nivel mundial que caracteriza al musical, acercando esta historia a una audiencia que se dio cita para celebrar las fiestas patrias.

ARANTXA LOMELÍ ENCABEZÓ EL GRITO DE INDEPENDENCIA

Arantxa Lomelí, una de las actrices que interpreta a Malinche en el musical, fue elegida para dar el tradicional Grito de Independencia, convirtiéndose en una de las figuras centrales de la celebración. Acompañada de mariachi y pirotecnia, Lomelí encabezó la ceremonia que se llevó a cabo en el zócalo de Val’Quirico.

La presencia de Malinche en Val’Quirico formó parte de una celebración que puso en el centro la historia y las raíces que han dado forma a México. La experiencia reunió espectáculo y tradición en un mismo escenario, llevando fragmentos de una de las historias fundamentales de nuestro pasado a un espacio de gran afluencia turística y cultural.

Con esta participación, Malinche continúa acercando su propuesta a nuevos públicos y generando espacios que invitan a mirar el pasado, el mestizaje y la identidad mexicana desde una perspectiva escénica contemporánea.

La participación de Malinche cobró especial relevancia dentro de la celebración de Val’Quirico, destino turístico de Tlaxcala que construye parte de su identidad alrededor de la historia, la cultura y la experiencia de sus visitantes y que presentó una programación que puso en el centro el orgullo por el mestizaje y las raíces que han dado forma a México.

De acuerdo con la propia visión de Val’Quirico, la Hispanidad forma parte de los pilares de los Reinos de México. En este contexto, la presencia de Malinche permitió establecer un vínculo natural entre la propuesta del musical y una celebración dedicada a reconocer la historia y las raíces que conforman a México.