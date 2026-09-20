Avanza posibilidad de acuerdo México-Estados Unidos, afirma la presidenta Sheinbaum Pardo

Llamada con Donald Trump

Informó que durante la conversación telefónica estuvo acompañada por los titulares de SRE y Economía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que avanza la posibilidad de un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, luego de sostener el miércoles una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Vamos avanzando en los temas comerciales. No podemos dar todavía una solución o una información o un anuncio ya formal. Lo que sí puedo decirles es que vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos y fue muy buena la llamada.

“Llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final, no podríamos darlo a conocer, pero fue una muy buena llamada”, destacó en la conferencia matutina que se realizó en la XII Región Militar de Irapuato.

Informó que, durante la conversación telefónica, estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Inaugura el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS Bienestar en San Miguel de Allende

En la conferencia matutina, a través de un enlace, Sheinbaum Pardo inauguró el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS Bienestar en San Miguel de Allende, Guanajuato un espacio que incorpora los saberes tradicionales de las parteras a un modelo único de atención integral para las mujeres embarazadas de la región.

“Es algo histórico, es la atención a las mujeres embarazadas, a los partos, en un espacio en donde se atiende con todas las facilidades médicas y, además, hay parteras tradicionales”, destacó en “Las mañaneras del pueblo” que se realizó en la XII Región Militar de Irapuato.

Explicó que este Centro tiene todas las facilidades para atender embarazos que no son de alto riesgo en acompañamiento de una partera, un médico especialista y una enfermera, con lo que se vincula el conocimiento tradicional con el conocimiento alópata.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que la creación de este Centro, que además tendrá una Escuela de Partería, se da tras la aprobación de la Norma Oficial Mexicana 020, en la que participaron parteras tradicionales, así como médicos y médicas gineco-obstetras.

Coordinación ha logrado reducir 75% los homicidios dolosos en Guanajuato

Sheinbaum Pardo destacó que en Guanajuato la excelente coordinación con el Gobierno del estado en materia de seguridad ha logrado una reducción del 75 por ciento en el promedio de homicidios dolosos, al pasar de 12.7 en febrero de 2025 a 3.2 en agosto de 2026.

“Quiero destacar la coordinación que hemos tenido con la gobernadora en todos los temas. Realmente ha sido una excelente coordinación. Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo. No solamente en seguridad, sino en educación, en infraestructura, en el proyecto de Agua para Guanajuato, en todo hemos tenido excelente coordinación y yo agradezco mucho a Libia por este trabajo conjunto que hemos realizado.

Agregó que esta reducción es resultado del trabajo coordinado en Atención a las Causas, las detenciones de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, así como producto del fortalecimiento de la inteligencia e investigación y de la Guardia Nacional, lo que además permitió disminuir la percepción de inseguridad de alrededor de 10 a 15 puntos.

“Decomiso histórico de ‘huachicol’, por dejar

diferencias políticas y estrechar coordinación”

Luego de destacar el aseguramiento de más de 50 millones de litros de combustible, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que este golpe al huachicol fue gracias a la coordinación del gabinete de seguridad, la Fiscalía General de la República así como las corporaciones de seguridad y la fiscalía estatales. En este contexto, destacó el estrecho nivel de coordinación con la gobernadora Libia Denise García que ha permitido reducir la incidencia de homicidios en la entidad en un 75 por ciento.

Tanto Sheinbaum como La mandataria estatal destacaron que el abatimiento de la inseguridad en el estado ha obedecido a que ambas partes han dejado de lado las diferencias políticas para estrechar la coordinación no solo en seguridad, sino también en infraestructura, educación y proyectos hídricos, como lo puntualizó la presidenta.

Sheinbaum enfatizó en que Guanajuato había sido la entidad más violenta del país con un promedio diario superior a doce asesinatos diarios. Sin embargo, dijo que a partir de una reunión entre ambos gobiernos se acordó reforzar la estrategia de seguridad en Guanajuato lo que ha permitido abatir los homicidios hasta 4 diarios en la actualidad.