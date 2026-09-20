La Soledad de los Pingüinos: El arte de convertir el duelo en música

Himnos pop-rock y abrazar la catarsis

La agrupación mexicana estrena su sencillo «Malas Despedidas»

Por Arturo Arellano

Aprender a soltar nunca ha sido un proceso dócil, pero para La Soledad de los Pingüinos, el desencanto amoroso y los duelos no resueltos son materia prima para la creación colectiva. Integrada por Marlon Diego Martínez Islas (voz), Luis Eduardo Hernández Trillo (guitarra), Axel Uziel Maya Morales (guitarra), Marvin Fernando Navarro Ortiz «Nyx» (bajo) y Edson Cerón Quintero (batería), la banda mexicana se encuentra en plena consolidación de su identidad artística con el lanzamiento de «Malas Despedidas», segundo corte promocional de lo que será su segundo álbum de larga duración.

El quinteto debe su peculiar nombre a una curiosidad zoológica que pronto se convirtió en metáfora de vida. Tras ver el documental ¿Por qué los pingüinos odian su infancia?, descubrieron que estas aves poseen una vida emocional sorprendentemente compleja: sienten soledad, tristeza y se enamoran. “Nos identificamos mucho en la etapa que estábamos en nuestras vidas con toda esta cuestión de las emociones y de estar creciendo; nos pareció adecuado con los pingüinos”, comparte Marlon al rememorar los inicios del proyecto.

Esa sensibilidad guía su más reciente entrega, “Malas Despedidas”, tema que toma el relevo de “La Ciudad”. La génesis de la canción proviene de una vivencia cercana y honesta. Luis relata que un amigo cercano acababa de atravesar una ruptura: “Me contó que su novia lo citó para despedirse y terminaron discutiendo una última vez. Después me dijo que no hubiera querido darle tiempo a una mala despedida, y eso me inspiró a escribir esta canción”.

El recibimiento del público no tardó en confirmar la puntería lírica de la banda. “A mí me han dicho mucho lo de que la gente se siente muy identificada, y para mí ese es mi mayor logro: que la gente pueda identificarse con las canciones que escribimos”, destaca el guitarrista sobre la retroalimentación obtenida en plataformas.

La búsqueda de un sonido propio y la defensa del disco completo

Con influencias que van desde Sabrina Carpenter y Girl in Red hasta Bandalos Chinos, el quinteto ha dejado atrás las exploraciones primerizas para asentar un estilo reconocible. “Cuando hicimos el primer álbum teníamos 17 y 18 años y probamos muchos caminos y géneros para tantear el terreno. Ahora sí nos volcamos hacia el rock-pop: un sonido rockero pero con lo pegajoso del pop, bastante leve para que la gente le pueda entrar con gusto”, explica Marlon.

Axel complementa sobre la evolución técnica: “A diferencia del primer material, sí ha habido una evolución y ya nos sentimos más cómodos. Definitivamente siento una madurez tanto en vivo como en el estudio”. En este proceso, la incorporación de Edson en la batería aportó una inyección de potencia decisiva para cohesionar la base rítmica.

En una industria dominada por la inmediatez de los sencillos aislados y el consumo fugaz en redes sociales, La Soledad de los Pingüinos apuesta por la narrativa de largo aliento. “Creemos que si te metes en el universo que estamos creando para cada álbum, es algo más satisfactorio. Nos gusta trabajar de esa manera para tener una línea bien clara de hacia dónde van los proyectos”, subraya Marlon. Luis añade que conciben cada obra como una pieza integral: “Queremos que cada imagen tenga que ver con cada canción; tenemos un hilo conductor que nos guía en la imagen e incluso en nuestra forma de ser”.

La frontera entre la tecnología y el factor humano

Pese a ser nativos digitales que autoproducen maquetas y aprovechan las facilidades de los estudios caseros, los músicos tienen clara la línea ética que divide la técnica de la emoción. Frente al auge de la inteligencia artificial en la industria, Luis reflexiona “Las nuevas herramientas son justo eso: herramientas que no rechazamos (…) pero sí rechazamos mucho la inteligencia artificial generativa. Creo que el alma y el corazón que le ponemos al arte nunca lo va a poder reemplazar”.

Nyx coincide en abrazar los métodos modernos sin comprometer la chispa autoral: “Somos una banda moderna, nos producimos nosotros mismos y trabajamos en home studio; no hay que pelearse con las herramientas, pero al final el arte lo haces tú y tú tienes que darle esa chispa”.

Con presentaciones programadas en foros universitarios y medios radiales, la agrupación planea lanzar un tercer corte promocional en las próximas semanas, allanando el camino para la salida de su segundo álbum de estudio, prometiendo llevar la energía de sus grabaciones al escenario para consolidar esa complicidad cara a cara con su público.