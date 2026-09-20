Hacer de la UAEM un espacio de paz exige diálogo, igualdad y participación: Paty Zarza

La institución presentó el Decálogo de Espacios Seguros y de Paz y suscribió una Carta de Intención en el marco de la Gira por la Paz

Toluca, Méx.- La construcción de espacios universitarios seguros, incluyentes y basados en el diálogo es una tarea que debe asumirse de manera colectiva, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, al recibir la Bandera de la Paz y presentar el Decálogo de Espacios Seguros y de Paz, en el marco de la visita a la institución por parte de las Embajadoras Internacionales por la Paz, Alicia Cabezudo y Carolina Alanís Moreno.

Durante este encuentro, que se realizó en la Sala “Dr. Gustavo Baz Prada” del Edificio de Rectoría, en el marco de la Gira por la Paz, la rectora suscribió también una Carta de Intención con las embajadoras, con el objetivo de fortalecer las acciones orientadas al fortalecimiento de la Cultura de Paz en la institución.

Zarza Delgado sostuvo que construir una sociedad solidaria, resiliente y proactiva requiere reconocer la diversidad como una fortaleza y generar condiciones para el desarrollo integral de todas las personas.

“Las universidades públicas enfrentamos un desafío inaplazable: hacer de los espacios universitarios espacios para la empatía, la seguridad y la paz. Debemos dejar atrás las inercias patriarcales de la verticalidad y las decisiones autoritarias para transitar hacia espacios seguros donde la igualdad sustantiva y la promoción de la paz sean una realidad que se pueda vivir cotidianamente”, afirmó.

La rectora destacó que el diálogo y la construcción de confianza fueron fundamentales para atender el más reciente conflicto interno de la Universidad y restablecer la vida institucional, experiencia que, dijo, muestra la importancia de contar con mecanismos que privilegien la escucha y la participación de la comunidad.

En un contexto marcado por la polarización, el conflicto y el debilitamiento del tejido social, señaló, las universidades públicas tienen la responsabilidad de contribuir a la cohesión social, la pluralidad y la confianza institucional.

Como parte de esta tarea, mencionó acciones que impulsa la UAEMéx, entre ellas el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los Tipos y Modalidades de Violencia; la política institucional para la consolidación de la Universidad Cuidadora; la acción Rizomas para la Igualdad, así como programas de posgrado relacionados con estas materias, como las maestrías en Estudios para la Paz y el Desarrollo y en Género, Sociedad y Políticas Públicas.

Por su parte, Carolina Alanís Moreno destacó que la Gira por la Paz reconoce el trabajo que desarrolla la UAEMéx en materia de Cultura de Paz. Señaló que la presentación del Decálogo de Espacios Seguros y de Paz, en el marco del Día Internacional de la Paz, representa un compromiso que debe involucrar a toda la comunidad universitaria y no únicamente a autoridades y docentes.

Explicó que la Carta de Intención permitirá fortalecer las acciones que ya se desarrollan en la Universidad y sus espacios académicos, mientras que la Bandera de la Paz fue entregada como símbolo del compromiso asumido durante este encuentro, con lo que la UAEMéx se incorpora como institución embajadora internacional de la paz.

Posteriormente, Alicia Cabezudo presentó la ponencia “La importancia de la construcción de Cultura de Paz en el contexto educativo. Retos y desafíos”, en la que planteó que la paz no debe entenderse únicamente como ausencia de conflicto, sino como un proceso vinculado con la justicia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, la cooperación, el reconocimiento de la diversidad y la participación ciudadana.

Explicó que en el sur global, que incluye a naciones de África, América Latina, Asia y Medio Oriente, han surgido nuevas perspectivas para comprender y construir la paz, relacionadas con el análisis de las estructuras de poder, la participación ciudadana y la reivindicación de las culturas originarias. En este proceso, afirmó, las universidades tienen un papel fundamental como espacios de formación, pensamiento crítico y construcción colectiva.

Cabezudo sostuvo que la paz es un proceso histórico y contextualizado orientado al bienestar, la igualdad y el bien común. Por ello, consideró que uno de los principales retos de las instituciones educativas es desarrollar metodologías que contribuyan a formar ciudadanía consciente, sensible y responsable, con pensamiento crítico y capacidad para analizar y transformar su entorno.