Seguridad y bienestar de las juventudes, prioridad para la UAEMéx

Atizapán, Méx.– Garantizar espacios universitarios seguros, incluyentes y con igualdad sustantiva para las juventudes, especialmente para las mujeres, es una prioridad para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado durante la conmemoración por el 30 aniversario del Centro Universitario UAEM Valle de México.

Ante la comunidad auriverde, la rectora destacó que la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes son condiciones indispensables para que puedan desarrollar plenamente sus capacidades y encontrar en la Universidad un espacio cercano e incluyente. En este sentido, reconoció el respaldo del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, que mantiene apoyo de seguridad pública municipal en las inmediaciones del Centro Universitario.

En el marco de esta celebración, realizada en el auditorio “Libro Abierto”, Zarza Delgado y el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro David Rodríguez Villegas, entregaron una camioneta, equipamiento y pusieron en funcionamiento un gimnasio y un aula digital. Además, develaron una placa conmemorativa por los 30 años de trayectoria del Centro Universitario.

La rectora resaltó que, a tres décadas de su creación, el Centro Universitario UAEM Valle de México se ha consolidado como un espacio de transformación social y formación profesional, al ser el segundo organismo académico de la institución con mayor matrícula regional, con una comunidad de más de cuatro mil estudiantes que cursan alguna de las 11 licenciaturas que ofrece.

En compañía del secretario de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández, Martha Patricia Zarza Delgado señaló que el crecimiento de este espacio académico también ha sido acompañado por el fortalecimiento de su infraestructura, como parte de una visión que reconoce la importancia de los campus regionales para el desarrollo de la entidad.

Por su parte, Rodríguez Villegas destacó la relevancia de la Autónoma mexiquense en la formación de las nuevas generaciones de profesionales y afirmó que la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad ha permitido ampliar las oportunidades educativas y fortalecer la protección de las juventudes de la región.

En este evento, al que acudió la presidenta del DIF municipal, Patricia Arévalo Rubio, el alcalde agradeció la disposición de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado para mantener una colaboración que, dijo, contribuye al fortalecimiento del Centro Universitario UAEM Valle de México como un referente de educación superior en la región.

Finalmente, la directora del Centro Universitario UAEM Valle de México, Gloria Zamudio Villarreal, señaló que durante sus 30 años de historia este espacio ha construido una comunidad sólida y orgullosa de su identidad. Reconoció el respaldo de las autoridades universitarias y municipales y convocó a estudiantes, docentes y personal administrativo a continuar fortaleciendo la calidad y trayectoria de este espacio académico.