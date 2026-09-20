Van a mitad del “descorcholatadero” y ya arde Morena y se fracturó la alianza con PT y Verde

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

A Claudia Sheinbaum, a Morena y su 4T se les juntó todo: la inexperiencia política, la arrogancia y la gandallez ya les cobra una factura de crisis, rompimientos internos y fracturas externas electorales y políticas que les será muy difícil pagar.

Hasta hoy han destapado a 10 de 17 corcholatas de Morena para las gubernaturas de 2027 y al menos en la mitad hay duras manifestaciones de rechazo, inconformidad y confrontación entre postulados y otros aspirantes y sus grupos.

Pero no sólo eso, el proceso interno de lanzamientos de Morena ya derivó en una fractura de la alianza con el PT lo que se reflejará en lo inmediato en el rechazo y fracaso anticipado de las reformas legislativas presidenciales en trámite en el Senado y la Cámara de Diputados, y que genera dudas respecto a la aprobación de los presupuestos de Ingresos y Egresos para 2027.

Dolidos por no haber sido incluidos en el reparto de candidaturas a gubernaturas en 2027 por Morena, en el PT ya analizan ir con sus propios candidatos no sólo en las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, sino en las 300 diputaciones de mayoría, las 1 mil 800 alcaldías en juego y en las diputaciones locales en 31 Congresos estatales.

Es decir, un rompimiento total con Morena y la 4T de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum que advierte la derrota anticipada de Morena en varios estados en gubernaturas, alcaldías y diputaciones federales.

Alianza en pausa

Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del PT y miembro de la directiva nacional, dice que luego de haber sido atropellados por Morena en el proceso de selección de aspirantes a gobernador, “resolvimos pausar nuestra participación de este procedimiento que, pues es total y centralmente de Morena.

Recordó que en un inicio se estableció un acuerdo para ir juntos.

Pero no se ha cumplido.

“… por eso nosotros no estamos participando en este proceso en este momento… es solo de Morena… y nos estamos sintiendo un poco maltratados, porque no nos escuchan, no nos ponen atención, no nos consideran, siguieron avanzando… dicen: pues si quieren ir el PT y si no, pues ni modo…

“Ese ejercicio a nosotros nos parece que ya es un desdén y Morena piensa que sólo con el Verde les puede dar (el triunfo) y entonces por eso andamos en esas…”

-¿Podrían optar por ir solos sin Morena ni el Partido Verde, en 2027?

“Mira nosotros siempre nos manejamos con escenarios, y los escenarios están a la vista… uno es que simplemente pasemos esta etapa de las 17 gubernaturas donde no coincidimos, no nos ponemos de acuerdo en muchas candidaturas… hay que revisar 1 x 1 y luego tomar la decisión…

“Otro escenario es que vayamos solos en unas y otro es que vayamos solos en todas, que no sólo vayamos solos en las 17 gubernaturas, sino en los 300 distritos y en los municipios y de la diputación locales… son escenarios que no dependen de nosotros, dependen centralmente del aliado mayor que es Morena”.

De acuerdo a Benjamín Robles, ex diputado federal y ex senador y miembro de la dirigencia del PT, dice que su partido espera que Morena concluya el destape de sus candidatos a gobernador para las elecciones de 2027 para determinar si postula candidatos propios, y van a la ruptura total con el partido en el poder.

Considera, al ser ignorado por Morena en este proceso de selección de aspirantes, que el PT debe postular a sus propios candidatos, pues hasta hoy sólo coinciden con los nominados en Sinaloa, Aguascalientes y Querétaro y rechazan a los nominados en Zacatecas, Guerrero, BC y Michoacán

Afirma que la dirigencia del PT ya informó a Ariadna Montiel, presidenta de Morena, y a Citlalli Hernández, de la Comisión de Elecciones, de esto y de que exigirán la revisión y restitución de todo el proceso, con nuevas encuestas que incluyan a los propuestos por el PT.

Mientras, indica, la dirigencia del partido está en un intenso debate para revisar lo que está ocurriendo.

Revuelta interna

Al parejo de esta fractura de la alianza entre PT y Morena-4T, el partido en el poder vive una intensa insurrección interna de aspirantes que amenazan con ir por otros partidos o de plano convertirse en los principales obstáculos contra los nominados.

Hasta hoy Morena ha lanzado a la senadora Nora Ruvalcaba en Aguascalientes; la senadora Julieta Ramírez para BC; el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus para Campeche; la alcaldesa Rosa María Bayardo en Colima; la senadora Beatriz Mojica para Guerrero; el ex fiscal Carlos Torres Piña para Michoacán; al senador Eugenio Gino Segura para Quintana Roo; a Santiago Nieto para Querétaro; la senadora Imelda Castro para Sinaloa y la senadora Verónica Díaz para Zacatecas.

Faltan de ser nominados los candidatos a: BC sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

Las revueltas de inconformes que amenazan con llevar a los candidatos nominados a la derrota son:

En Guerrero, donde la alcaldesa de Acapulco Abelina López y su corriente advierten que la nominación de Beatriz Mojica fue un fraude que derivará en la derrota en Guerrero.

En Michoacán, el senador Raúl Morón y su corriente plantearon la ruptura y la posibilidad de ir con otra fuerza política, mientras que en Zacatecas surgieron grupos de Morena inconformes con la designación de la senadora Verónica Díaz.

En fin, el inicio de una revuelta interna que podría comprometer a los candidatos designados de Morena para esos estados.

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