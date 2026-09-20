Armenta, el ocurrente

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Hombre polémico, por ser demasiado insensato, boquiflojo y ocurrente, dicen algunos.

Tiene cero carisma, simpatía, cordialidad o amabilidad.

Entra en confrontación con todos, hombres mujeres, empresarios, políticos, por sus dichos, sus propuestas, sus amenazas, sus debilidades.

Hay quienes lo catalogan como locuaz, recordando los casos de políticos como Óscar Flores Tapia o Rubén Figueroa Figueroa, pero ellos eran de otra escuela, dicharacheros, graciosos y hasta ingeniosos.

Gobierna con ligereza y entra en confrontación con militantes de su propio partido o los torpedea como el alcalde de la capital, mientras se congratula de otros que son considerados lastres de su gobierno.

Alejandro Armenta es un personaje más controversial que polémico, cuya dinámica es manifestar ideas que no buscan generar discusión, pero que son rechazadas de inmediato.

Añora el priismo, partido en que militó por cerca de treinta años, razón por la que su gabinete de gobierno, empezando por su jefe de gabinete son ex priistas, muchos de ellos resentidos que colaboraron cercanamente con la administración de Mario Marín, hoy preso en el penal del altiplano.

La gestión de Alejandro Armenta no cumple siquiera dos años y los tropezones se acumulan, por sus dichos, acciones y ocurrencias.

Quiere sembrar por anticipado a su sucesor para los comicios de 2030, por lo que acelera a una de sus debilidades, José Luis García Parra, un atolondrado personaje que prefiere las fiestas, los desplantes, la riqueza, la arrogancia y el alarde. Una de las cualidades de Armenta es la venganza y busca con todas artimañas posibles cerrarle el camino a “Pepe” Chedraui, alcalde capitalino que busca la reelección y de esa forma frustrar los planes de proponer al llamado “Choco” a esa posición. Chedraui sabe que reeligiéndose se convertiría en el candidato natural al gobierno poblano en 2030.

El gobernador poblano no acierta en nada. Hace unos días pidió a empresarios donar hospitales itinerantes, luego de acusarlos de saquear al estado. Unos días antes Armenta consideró que las mujeres no deben gobernar municipios peligrosos, palabras que lo estancaron en el renglón de misógino.

Aunque nunca dijo nada sobre la poca efectividad del gobierno para combatir el crimen organizado, con la notoria presencia de La Barredora y los Rojos, entre otras agrupaciones delictivas.

El gobernador de Puebla no sabe o, tal vez, sus asesores no le han dicho que el estado está sumamente contaminado por la presencia de criminales y que existe el triángulo rojo del huachicol, donde se ubica el municipio que gobernó, Acatzingo, además de, Tecamachalco, Tepeaca y otros municipios más.

Hace unos cuantos días, el alcalde de Esperanza y varios de sus colaboradores fueron detenidos por encabezar una banda criminal dedicada al robo de transporte.

En cuestión de servicios Puebla es un desastre, con la capital convertida en una zona de guerra, por tanto, cráter en las calles y sus propuestas no parecen ser las más atinadas.

Mantiene abiertas muchas ventanas, lo mismo con empresarios que periodistas y otros sectores por sus constantes descalificaciones.

Y pensar que los poblanos tienen cuatro años más para lidiar con este personaje.

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La recién designada coordinadora de la defensa de la 4T en Guerrero, Beatriz Mojica, mostró su disposición a trabajar con todos, para llegar unidos al inicio de las precampañas que inician en enero. Uno de sus primeros movimientos fue un acercamiento con Félix Salgado, quien mueve los hilos políticos en esa entidad

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