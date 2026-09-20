Empresarios de Cozumel alertan por reglas aduaneras

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

– Alza de impuestos turísticos podría afectar llegada de viajeros

El Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel advirtió que la competitividad de la isla podría verse afectada si no se establecen reglas claras para el ingreso de turistas y si se concretan aumentos en los cobros aplicados a visitantes internacionales.

En una reunión con autoridades de Aduanas, los representantes empresariales plantearon la necesidad de mantener un canal permanente de comunicación y de difundir información sencilla sobre los artículos que pueden ingresar como equipaje personal, cuáles están libres de contribuciones y en qué casos procede algún pago. La inquietud surgió tras reportes de cobros y procedimientos que han generado confusión entre turistas y prestadores de servicios.

El tema se vuelve crucial ante el inicio de la temporada de turismo deportivo, con eventos como el Ironman 70.3, el Triatlón Cozumel y el GFNY Cozumel. Los empresarios subrayaron que los competidores suelen viajar con bicicletas y equipo especializado de alto valor, por lo que pidieron evitar cargos indebidos que puedan desalentar la participación.

Además de colaborar en la difusión de las disposiciones entre hoteles, operadores y organizadores de eventos, el sector ofreció capacitación al personal aduanero en atención al cliente y comunicación clara, sin interferir en las facultades de la autoridad.

La preocupación empresarial también se extiende al comportamiento del turismo en la isla. Durante el primer semestre de 2026, el Aeropuerto Internacional de Cozumel registró una caída cercana al 3 por ciento en el tráfico de pasajeros internacionales respecto al mismo periodo del año anterior. En ese contexto, cuestionaron la propuesta de elevar en 2027 el Derecho de No Residente (DNR) de 983 a mil 334.80 pesos, lo que implicaría un incremento de 35.8 por ciento en un solo año y un acumulado cercano al 55 por ciento desde 2025.

El sector privado insistió en que antes de aplicar nuevas cargas debe evaluarse su impacto en la conectividad y la demanda turística. También planteó que una parte suficiente y transparente de los recursos recaudados mediante el DNR se destine a promoción efectiva, pues además de recaudar, es indispensable invertir en atraer visitantes.

Finalmente, los empresarios reconocieron los esfuerzos para atender problemáticas regionales como el sargazo, pero señalaron que Cozumel enfrenta retos adicionales: conectividad aérea, costos de acceso, competencia internacional y fortalecimiento de la demanda. La postura es clara: sin promoción y reglas precisas, la isla corre el riesgo de perder atractivo frente a otros destinos del Caribe.

Buscan frenar publicidad de “playas privadas”

En la Cámara de Diputados se impulsa una reforma para prohibir la promoción engañosa de inmuebles que se anuncian con acceso a “playas privadas” o “exclusivas”, pese a que la ley mexicana establece que los arenales son bienes nacionales y de uso público.

La iniciativa, presentada por la diputada de Morena Beatriz Andrea Navarro Pérez, propone modificar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y facultar a la Profeco para vigilar de manera permanente páginas de internet, plataformas de reservación y redes sociales. El objetivo es ordenar el retiro inmediato de anuncios que utilicen términos como “playa privada” o “acceso exclusivo al mar”, además de permitir que la autoridad inicie investigaciones y sanciones de oficio, sin necesidad de una denuncia previa.

Durante la exposición de motivos, se recordó que en destinos como Tulum, Los Cabos, Punta Mita y playas de Jalisco se repite el mismo patrón: desarrollos inmobiliarios que colocan vallas y obstáculos para restringir el acceso, mientras se promocionan como espacios exclusivos. “Las playas son del pueblo, tienen que abrirse para que la gente tenga acceso”, se citó como postura oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ordenó investigar la privatización de los arenales.

El caso de Akumal, en Quintana Roo, fue señalado como ejemplo emblemático. Desde 2013, hoteles y el Centro Ecológico Akumal bloquearon el camino tradicional de acceso público bajo el argumento de encontrarse dentro de un predio privado, lo que derivó en enfrentamientos, amparos y finalmente en la intervención del Cabildo de Tulum para ordenar su reapertura.

La problemática también se extiende al corredor Cancún-Tulum, en zonas como Tankah y Chemuyil, donde el acceso a la playa se condiciona al consumo en clubes y hoteles, pese a que la ley obliga a garantizar servidumbres de paso.

Obras en suspenso: empresarios del sur ven panorama incierto

Aunque el gobierno de Quintana Roo ya lanzó las licitaciones para proyectos como el Barrio Mágico y la remodelación de Mahahual, el sector empresarial local advierte que el escenario económico sigue siendo frágil y con baja participación regional.

El contratista Asdrúbal Sierra Montalvo explicó que, a tres meses de concluir 2026, la actividad ha sido apenas “medianamente buena”, pues solo entre el 40 y 50 por ciento de las obras han contado con empresas locales. Señaló que están a la espera de los fallos de las licitaciones, mientras que la remodelación de la avenida Insurgentes aún no tiene fecha definida.

Los empresarios consideran que el inicio de las obras en octubre sería un alivio para enfrentar los compromisos de fin de año, aunque reconocen que la incertidumbre marcará los próximos meses. Sierra Montalvo subrayó que la falta de certeza en la inversión pública y privada complica la planeación del sector industrial y de la construcción.