Día Mundial sin Auto

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

Por darles un ejemplo, cada día, miles de personas en la Ciudad de México destinan una parte importante de su jornada a trasladarse entre su casa y su lugar de trabajo, recorridos que representan un costo en tiempo, dinero y calidad de vida.

El 22% de los viajes diarios en la capital del país involucra el uso de un automóvil particular. Tan solo en 2025, sus habitantes perdieron 184 horas al año durante las horas pico por el tráfico, equivalentes a más de siete días y medio, de acuerdo con el TomTom Traffic Index.

En el caso de Cancún, la movilidad de los trabajadores en el sistema público de transporte significa al menos la utilización de dos vehículos en ruta de ida al trabajo y dos vehículos más de regreso al hogar, porque la transversalidad del sistema sobre la mancha urbana divida entre la zona hotelera y áreas habitacionales-dormitorio aún se le debe a los habitantes del principal destino turístico de México y América Latina. Por lo que los recorridos diarios por persona suman entre las dos como mínimo y las cuatro horas máximas de trayecto en promedio.

En el marco del Día Mundial sin Auto, que se conmemora el 22 de septiembre, la movilidad también pone sobre la mesa la conversación sobre cómo reducir traslados, alternar la presencialidad con el trabajo remoto y acceder a espacios más cercanos contribuye a lograr jornadas más eficientes y un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral.

Los traslados también están influyendo en lo que las personas esperan de su vida laboral. De acuerdo con el estudio La experiencia laboral 2026 en México, realizado por WeWork y Michael Page, 56.93% de los profesionales mexicanos prefiere un modelo híbrido, frente a 33% que actualmente trabaja bajo este esquema. Entre quienes prefieren esta modalidad, 67.7% señala que reducir los tiempos de traslado es su principal motivador. Para el talento, la posibilidad de trabajar algunos días fuera de la oficina representa también la oportunidad de recuperar parte del tiempo que hoy se destina a los recorridos diarios.

El trabajo híbrido permite, de esta manera, combinar la posibilidad de trabajar desde casa con momentos de encuentro y colaboración presencial, sin que acudir a una oficina signifique necesariamente hacerlo todos los días. También abre la posibilidad de elegir espacios de trabajo más cercanos, una alternativa que puede hacer que los desplazamientos formen parte de la jornada solo cuando realmente sea necesario. Para las empresas, adoptar esta flexibilidad implica considerar dónde se realiza el trabajo y también el tiempo que sus colaboradores destinan a llegar hasta él.

“Hablar de flexibilidad laboral también implica reconocer el valor del tiempo de las personas. Evitar un traslado innecesario algunos días de la semana permite recuperar horas para la vida personal, sin perder las oportunidades de colaboración y convivencia que ofrece el trabajo presencial. Las empresas tienen hoy la posibilidad de encontrar un equilibrio entre ambas experiencias y responder a lo que sus equipos realmente necesitan”, señaló Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

Para WeWork, esta evolución no significa que las oficinas pierdan relevancia, sino que su función puede transformarse dentro de modelos laborales más flexibles. Desde esta perspectiva, la oficina no pierde relevancia y transforma su propósito. En lugar de ser un destino obligatorio todos los días, puede convertirse en un punto de encuentro pensado para colaborar, crear comunidad y realizar las actividades que se benefician de la presencialidad.

Contar con espacios de trabajo ubicados en distintos puntos de la ciudad también permite acercar la oficina a las personas. Para las empresas, esta posibilidad representa una manera de brindar mayor autonomía a sus equipos y responder a una fuerza laboral que valora tanto la flexibilidad como los espacios profesionales para reunirse y trabajar.

El Día Mundial sin Auto recuerda que no todos los desplazamientos deben formar parte de la rutina. Para el talento, reducirlos ya es una de las principales razones para elegir un modelo híbrido; para las empresas, ofrecer mayor flexibilidad puede ser una forma de responder a esta necesidad y contribuir a una mejor experiencia de trabajo.

Ya que hablamos de conmemoraciones, resulta que en el marco del Día Mundial del Corazón, la Asociación por los Corazones Infantiles (ACORI) hizo un llamado a fortalecer la prevención y detección temprana de las enfermedades cardiovasculares desde la infancia, con especial énfasis en el tamiz cardiológico pediátrico como una herramienta para identificar oportunamente determinadas cardiopatías congénitas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte en México durante 2025. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de impulsar una cultura de prevención cardiovascular desde las primeras etapas de la vida, particularmente en el caso de las cardiopatías congénitas.

Las cardiopatías congénitas son alteraciones en la estructura o funcionamiento del corazón que están presentes desde el nacimiento. Algunas pueden detectarse durante el embarazo o inmediatamente después del nacimiento, mientras que otras pueden no presentar signos evidentes durante los primeros meses o años de vida.

En este contexto, el tamiz cardiológico pediátrico puede contribuir a identificar señales asociadas con determinadas cardiopatías congénitas críticas. En recién nacidos, la oximetría de pulso puede utilizarse como parte de la evaluación para detectar niveles anormales de oxígeno en sangre y determinar si es necesario realizar estudios adicionales.

“La detección temprana puede cambiar el pronóstico de un niño con una cardiopatía. El tamiz cardiológico pediátrico representa una herramienta importante para identificar oportunamente algunos casos y facilitar que las familias lleguen a una valoración especializada cuando sea necesario”, afirmó la Dra. María Guadalupe Jiménez Carbajal, presidenta de ACORI.

La importancia de cuidar el corazón desde la infancia también está relacionada con los hábitos que se construyen durante los primeros años. Según la ENSANUT Continua 2020-2024, 36.6% de los escolares de 5 a 11 años y 40.1% de los adolescentes de 12 a 19 años presentan sobrepeso u obesidad.

La asociación invita a madres, padres y cuidadores a informarse sobre el tamiz cardiológico pediátrico, mantener los controles de salud de sus hijos y consultar a un especialista ante cualquier señal de alerta. La detección oportuna permite actuar a tiempo y ofrecer a cada niño la atención que necesita para cuidar su corazón desde el inicio de su vida.

Por lo que hace a Quintana Roo, le informo que la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que el proyecto para modernizar el cableado submarino que abastece de energía eléctrica a Cozumel ya fue adjudicado y comenzará a construirse el próximo 5 de octubre, con una inversión cercana a 3 mil 600 millones de pesos.

Durante el programa La Voz del Pueblo, la Gobernadora destacó que el proyecto representa una respuesta a una necesidad histórica de la isla, luego de las gestiones realizadas ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la coordinación con la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar y la directora general de la CFE, Emilia Calleja, para destrabar el proceso de licitación federal.

Explicó que inicialmente el proyecto no había logrado ser adjudicado debido a que, de acuerdo con los especialistas, requería modificaciones para atender de manera integral las necesidades energéticas actuales y futuras de Cozumel.

“Vale la pena gestionar, vale la pena tocar puertas”, afirmó Mara Lezama al destacar que finalmente el fallo de la licitación fue emitido el 15 de septiembre, con lo que la obra se convirtió en una realidad.

Los trabajos contemplan la instalación de aproximadamente 20 kilómetros de cableado submarino, infraestructura que permitirá sustituir el tendido eléctrico existente, cuya antigüedad ronda los 40 años y que ha estado relacionado con el desgaste y las fallas en el suministro eléctrico de la isla.

Mara Lezama consideró que la obra tendría una duración aproximada de un año y medio, por lo que se prevé que quede concluida en 2028, con una inversión federal estimada en 3 mil 600 millones de pesos.

La Gobernadora resaltó que la nueva infraestructura permitirá fortalecer y modernizar el suministro eléctrico de Cozumel, al contar con una capacidad acorde con las condiciones actuales de la isla y las necesidades que se proyectan para los próximos años; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

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