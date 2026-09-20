La CFE blindará red de Q. Roo con más de 1,260 mdp para 2027

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

Respuesta ante crisis de constantes apagones que han castigado a la entidad

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Ante las constantes fallas en el suministro eléctrico que han castigado a la entidad durante las temporadas de mayor demanda térmica, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2027 proyecta una inyección de mil 264 millones 416 mil 359 pesos para robustecer la infraestructura energética en Quintana Roo.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perfila una estrategia que combina el mantenimiento preventivo de plantas generadoras operativas, la continuidad en troncales de transmisión clave y la edificación de dos nuevas subestaciones en polos urbanos en expansión.

Distribución del paquete de inversión:

Mantenimiento y extensión operativa (1,017.7 mdp): Absorbe el 80% de los fondos con miras a garantizar su operación hacia 2030. La mayor partida se asignará a la central de turbogás Cancún (538.6 mdp para generar 55.05 GWh), seguida por las plantas Nizuc (245.9 mdp), Chankanaab en Cozumel (125 mdp), Xul-Ha (91.2 mdp), la central de combustión interna de Holbox (12.8 mdp) y el parque eólico Yuumil Iik (4 mdp).

Consolidación del corredor de transmisión (144.4 mdp): Obras iniciadas en 2021 recibirán partidas complementarias para reforzar el enlace Cancún-Riviera Maya. Se asignarán 82.6 mdp a la subestación Kantenah (500 MVA y 144.2 km de líneas) y 61.7 mdp a la fase de Leona Vicario (500 MVA y 132.1 km de tendido).

Nuevas subestaciones para demanda incremental (102.2 mdp): Para mitigar sobrecargas en redes locales, se prevé la construcción de Quetzal Banco 1 (51.6 mdp) y Captación Banco 1 (50.5 mdp).

De forma paralela, el programa regional «Distribución Sur» contempla una bolsa adicional de 17.9 millones de pesos compartida con Veracruz y Campeche que ejecutará maniobras complementarias en la zona norte de Cancún, orientadas a amortiguar la vulnerabilidad de la red ante la creciente carga turística y demográfica del estado.

Quinta Avenida se reinventa

El andador turístico más emblemático de Playa del Carmen vive un relevo de fondo. Aunque la prolongación de la temporada baja y la caída de comensales han obligado a varios establecimientos a bajar sus cortinas definitivamente a lo largo de 2026, firmas nacionales y nuevos conceptos gastronómicos preparan su desembarco en la Quinta Avenida con aperturas proyectadas hacia el cierre de este año y principios de 2027.

Roberto Octavio Lepe Gutiérrez, titular de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Playa del Carmen, reconoció con franqueza el momento adverso por el que transita el gremio: «No podemos tapar el sol con un dedo». No obstante, matizó que la coyuntura no representa una fuga de capitales, sino un proceso de reacomodo comercial donde el interés inversionista por el corredor sigue vigente.

Estrategia inmediata y horizonte de recuperación

Oxígeno en el corto plazo: Para sortear la desaceleración previa al invierno, los agremiados apostaron por las Fiestas Patrias del 15 de septiembre con noches mexicanas, mariachi y promociones, buscando captar tanto a comensales locales como a paseantes.

Activación de marca: La Canirac alista el lanzamiento de una muestra gastronómica integrada por socios y negocios de la zona, cuya presentación se fijó para este jueves en el restaurante Tropical como catalizador del consumo regional.

Expectativa de fin de año: El sector confía en que el periodo vacacional de diciembre rompa la racha negativa y reactive el flujo peatonal, sentando las bases para que los nuevos proyectos que abrirán en 2027 logren estabilidad financiera tras el corte de listón.