Anuncia Mara Lezama rehabilitación de carretera Laguna Om-Tomás Garrido

Transformará la movilidad de las personas

Se rehabilitarán 11 kilómetros de esta vía, obra que atiende un rezago de 15 años y responde a una petición de La Voz del Pueblo

Chetumal.- En territorio y en atención a una demanda de más de 15 años, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la rehabilitación de la carretera Laguna Om–Tomás Garrido Canabal, que contempla 11 kilómetros.

La rehabilitación de esta carretera permitirá mejorar las condiciones de traslado de las familias de diversas comunidades de Othón P. Blanco, al facilitar una conexión más segura y eficiente con escuelas, servicios, empleos y actividades productivas.

Mara Lezama explicó que la obra beneficiará directamente a las comunidades de Tomás Garrido Canabal, Laguna Om y Tres Garantías, además de fortalecer la comunicación con localidades vecinas. Los trabajos incluyen la colocación de una nueva carpeta asfáltica, riego con emulsión y señalética horizontal, acciones que contribuirán a mejorar las condiciones de circulación para quienes utilizan esta vía diariamente.

“Para quienes utilizan esta carretera todos los días, estos 11 kilómetros significan traslados más seguros, mejor movilidad y un acceso más cercano a servicios, escuelas, empleos y actividades productivas”, afirmó la titular del Ejecutivo.

La Gobernadora señaló que esta obra atiende una demanda histórica de las comunidades del municipio, planteada durante 15 años, y es resultado de escuchar directamente las necesidades de la población a través de La Voz del Pueblo, esencia del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

“Seguimos construyendo un estado donde el bienestar se siente en todas partes, incluyendo las comunidades más alejadas, donde la transformación llega al territorio en obras concretas, con trabajo y con resultados. En este gobierno humanista con corazón feminista tenemos claro que el dinero del pueblo debe regresar al pueblo”, citó Mara Lezama.

Invita MLE a los prestadores de servicios del Parque del Jaguar a empadronarse y certificarse

Tulum.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa invitó a las y los prestadores de servicios turísticos del Parque del Jaguar de Tulum a registrarse y participar en el proceso de profesionalización y certificación que se puso en marcha como parte del programa Tulum Renace, con el objetivo de fortalecer la actividad turística y contar con un registro de quienes ofrecen servicios en este destino.

La Gobernadora informó que desde este jueves y durante mañana viernes se lleva a cabo el registro de prestadores de servicios turísticos, quienes deberán acudir al hotel Grupo Mundo Maya de Tulum para la toma de una fotografía que formará parte del proceso.

Es exclusivo para quienes operan dentro del parque, entre los que se encuentran artesanas, artesanos y prestadores de servicios en la rama de alimentos, bebidas, paramédicos y personal médico.

Mara Lezama explicó que esta acción deriva de las gestiones realizadas ante la Presidenta Claudia Sheinbaum y forma parte del programa Tulum Renace, anunciado el pasado 17 de julio, mediante el cual se impulsan distintas acciones para atender las necesidades de este Parque Nacional y de este destino turístico.

“Si eres prestador de servicios turísticos, acude”, señaló la Gobernadora al convocar a quienes desarrollan actividades relacionadas con el turismo en el Parque del Jaguar a aprovechar este proceso de registro y profesionalización para la implementación de un plan de profesionalización y certificación.

El registro se realiza en dos horarios: de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Para quienes no puedan acudir personalmente, también se habilitó la opción de enviar una fotografía digital al correo tulumrenace@sectur.gob.mx. Precisó que la fotografía deberá ser a color, con fondo blanco, en formato JPG o PNG y con un tamaño máximo de cinco megabytes.