La sequía se agrava por falta de huracanes en el océano Atlántico

Temporada ciclónica 2026

Se abre posibilidad de que el año cierre sin ningún evento de este tipo

Porfn redacción DIARIOIMAGEN

Cancún. – La temporada ciclónica de 2026 ha marcado un hecho inusual: hasta mediados de septiembre no se ha formado ningún huracán en el océano Atlántico, situación que preocupa a especialistas por el impacto directo en la sequía que enfrenta Quintana Roo.

El meteorólogo Luis Antonio Morales Ocaña, de la Secretaría de Protección Civil de Riesgos y Bomberos de Playa del Carmen, explicó que en 50 años no se había registrado un retraso tan prolongado en la formación de estos fenómenos. Advirtió que las condiciones para que se generen huracanes declinan a partir de esta fecha, lo que abre la posibilidad de que el año cierre sin ningún evento de este tipo.

Entre las causas, señaló la combinación del fenómeno de El Niño, que ha intensificado la actividad ciclónica en el Pacífico, y la presencia constante de polvo del Sahara, factores que inhiben la formación de lluvias y ondas tropicales en el Atlántico. “Las altas presiones y los vientos cortantes redujeron la actividad de chubascos, mientras que el polvo del Sahara ha sido persistente todo el año”, detalló.

Las consecuencias se reflejan principalmente en el campo y actividades de conservación, dependientes de las lluvias para sostener la producción y los ecosistemas. Morales Ocaña recordó que desde 1966, cuando inició el monitoreo satelital, no se había observado un retraso semejante, y que en 1982 se registró uno de los años con menor formación de huracanes, con apenas dos.

En Quintana Roo, el último ciclón que impactó fue Beryl en julio de 2024; desde entonces, solo ondas tropicales han cruzado la entidad sin generar lluvias significativas. El especialista subrayó que, de mantenerse la tendencia, 2026 podría convertirse en un año sin huracanes en el Atlántico, lo que agravaría la sequía y sus efectos en la región.

Kabah es nodo internacional de investigación ambiental

El Parque Ecológico Kabah dio un paso histórico al ser reconocido como nodo de investigación dentro de la Red Iberoamericana de Observatorios de la Biodiversidad y Cambio Global (RIOBIC), una plataforma que permitirá fortalecer el monitoreo científico, atraer recursos y blindar la conservación del principal pulmón verde de Cancún.

El anuncio se realizó durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Manejo de Áreas Naturales Protegidas de Benito Juárez, con la participación de autoridades ambientales y organizaciones civiles como Centinelas del Agua A.C..

De acuerdo con Pablo Manuel Rubio Taboada, director general de Áreas Naturales Protegidas, Kabah cuenta con 42 hectáreas en proceso de regeneración tras más de tres décadas de conservación continua. El inventario forestal confirmó su transición hacia selva primaria, al resguardar especies maderables centenarias como el Guayacán, prácticamente desaparecido en la mancha urbana.

El parque también funciona como refugio de fauna nativa, incluyendo al mono araña, hocofaisán, boa e iguana rayada, además de ser un corredor estratégico para más de 60 especies de aves migratorias y residentes, favorecido por su ubicación entre Isla Contoy y Puerto Morelos.

Con su integración a la RIOBIC, Kabah se suma a una red internacional dedicada al estudio del impacto humano y climático en la biodiversidad. Este nombramiento permitirá formalizar redes de monitoreo ecológico, incentivar proyectos académicos y reforzar la captación de fondos y transferencia técnica, posicionando a Cancún como referente en la preservación de ecosistemas urbanos tropicales.