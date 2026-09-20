Doble batalla en costas de Q. Roo: proteger tortugas y combatir sargazo

Se acerca cierre de la temporada

Dos desafíos ambientales de la temporada de anidación del quelonio

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Quintana Roo llega a septiembre con una intensa temporada de anidación de tortugas marinas, aunque el conteo estatal de 29 mil 413 nidos todavía es preliminar y el cierre definitivo aún está pendiente en las proximas semanas.

El Comité Estatal de Protección, Conservación y Manejo de Tortugas Marinas reportó 25 mil 685 nidos de tortuga blanca, 2 mil 771 de caguama, 956 de carey y uno de laúd.

En Cancún, hasta el 8 de septiembre se habían protegido 10 mil 407 nidos, un millón 206 mil 934 huevos y 203 mil 994 crías mediante 51 corrales y 972 recorridos de vigilancia.

Akumal cerró su temporada con 922 nidos, una cifra menor a su máximo histórico de mil 350, mientras que Playa del Carmen había proyectado alrededor de 900 nidos para 2026, frente a los mil 700 registrados en 2025.

En el sur y norte del estado, los resultados muestran que la anidación no avanza igual en todas las costas, con temporadas marcadas por diferencias importantes entre municipios y zonas de protección.

Xcacel-Xcacelito reforzó su esquema de conservación el 10 de septiembre con un convenio de co-manejo entre Ibanqroo, Sema y Uqroo para fortalecer la protección de este santuario de tortugas marinas.

La presión ambiental no termina en la arena: Entre abril y agosto de 2026 se retiraron 124 mil 852 toneladas de sargazo en Quintana Roo, 29 mil 69 toneladas más que en el mismo periodo de 2025.

Para el 9 de septiembre, la recolección estatal ya alcanzaba 126 mil 967 toneladas y Playa del Carmen concentraba 33.6% del volumen, convirtiéndose en el municipio con mayor cantidad recolectada.

La Secretaría de Marina desplegó 11 buques sargaceros, además de embarcaciones menores y 13 mil 230 metros de barreras, en una estrategia que este año enfrentó un recale particularmente elevado.

Con más de 92 mil 782 toneladas, el volumen recolectado en 2026 ya rebasó todo lo retirado durante 2025, colocando frente a frente dos desafíos ambientales de la temporada: Proteger los nidos y contener una macroalga que sigue llegando a las costas.

Quintana Roo facilita la experiencia del turismo de buceo

Como parte del seguimiento a reuniones de trabajo sostenidas con autoridades de Aduanas en Quintana Roo y en cumplimiento a las instrucciones de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), sostuvo un nuevo encuentro con autoridades aduanales de Cancún, representantes del sector náutico y de buceo, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y mejorar la atención a las y los turistas que ingresan al Caribe Mexicano con equipo personal y especializado para la práctica de dicha actividad.

Durante el encuentro se revisaron las características de los equipos que actualmente utilizan las y los buzos que visitan el Caribe Mexicano, incluyendo aquellos destinados a la exploración de cuevas y cavernas, así como equipos especializados para fotografía y video submarino.

Por su parte el titular de la Sedetur, Bernardo Cueto Riestra, destacó que la coordinación entre autoridades y el sector turístico es fundamental para atender las necesidades particulares de quienes visitan el estado y fortalecer segmentos especializados de la actividad turística.

Cueto Riestra resaltó que Quintana Roo cuenta con una diversidad de escenarios naturales que lo posicionan como un destino de referencia para la práctica del buceo, desde sus ecosistemas marinos hasta los sistemas de cuevas y cavernas que forman parte de la riqueza natural de la entidad.

Asimismo, destacó la importancia de escuchar de manera permanente a las y los prestadores de servicios turísticos para identificar áreas de oportunidad y construir soluciones que respondan a las necesidades reales de quienes visitan el estado.

Bajo la visión de la gobernadora Mara Lezama, estas acciones forman parte de una política turística que busca que la actividad económica se traduzca en bienestar y prosperidad compartida para las y los quintanarroenses, al tiempo que se fortalece la competitividad del Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones.