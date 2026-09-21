Aeropuerto de Cancún enfrenta su peor caída aérea en los últimos años

Registra 289 operaciones en un día

Desde la pandemia, la terminal no había bajado de 300 vuelos diarios

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Aeropuerto Internacional de Cancún registró el martes 289 operaciones entre llegadas y salidas, la cifra más baja del 2026 y el punto más crítico de una racha descendente que comenzó en verano. Desde la pandemia, la terminal no había bajado de los 300 vuelos diarios, pero la jornada confirma la profundización de la crisis.

De acuerdo con el historial de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), nunca se había prolongado tanto una racha por debajo de las 400 operaciones. El último día con más de 500 vuelos fue el 9 de agosto, con 510. A partir de esa fecha, la terminal no volvió a superar ese umbral: el 20 de agosto cayó a 391, el 26 a 380, el 3 de septiembre a 341 y finalmente ayer a 289, la cifra más baja del año.

La contracción también se refleja en el tráfico de pasajeros. En agosto de 2026, Cancún movilizó 2 millones 108 mil 534 pasajeros, un 9.3% menos que en el mismo mes de 2025. El golpe más fuerte se dio en el mercado internacional, con una caída del 15%, al pasar de 1.4 millones a 1.19 millones de viajeros. En el acumulado de enero a agosto, la terminal suma 19.2 millones de pasajeros, lo que representa una pérdida de 845 mil internacionales respecto al año anterior, según el análisis del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sustentable (Starc) de la Universidad Anáhuac Cancún.

El director del aeropuerto, Carlos Trueba Coll, junto con la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, atribuyó la crisis a una combinación de factores: la quiebra de Spirit Airlines, el reacomodo de flotas por el Mundial de fútbol, el alza en el costo de la turbosina, los operativos migratorios en Estados Unidos y la menor demanda del mercado estadounidense, el más relevante para Cancún.

La caída en operaciones y pasajeros coloca al Caribe mexicano en un escenario de alerta, justo en plena temporada de transición hacia el invierno, cuando el destino suele recuperar dinamismo.

Vuelos de deportación llegan cada viernes a Tulum

El Aeropuerto Internacional de Tulum se ha convertido en punto de recepción de mexicanos repatriados desde Estados Unidos. Según confirmó la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, cada viernes arriba uno o más aviones con connacionales deportados, en un operativo coordinado por la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional y la Secretaría de Salud, quienes supervisan el ingreso y realizan revisiones médicas.

Además, todos los repatriados reciben una tarjeta de la Secretaría del Bienestar, mientras que el Gobierno de Quintana Roo actúa como coadyuvante para facilitar su regreso a los estados de origen.

El pasado viernes, detalló Torres Gómez, se registró la llegada de tres aviones con 393 personas a bordo. Ninguno de ellos era originario de Quintana Roo, por lo que fueron trasladados hacia otras entidades para reencontrarse con sus familiares.

La dinámica semanal confirma que Tulum se ha consolidado como un nodo logístico en los procesos de repatriación, con operaciones constantes que reflejan la magnitud de los flujos migratorios entre México y Estados Unidos.