Habría saturación de órganos jurisdiccionales especializados ante amparos por líneas móviles

Suspensiones de números sin registro

Se retrasaría resolución de asuntos estratégicos en competencia económica

La International Chamber of Commerce México (ICC México) advierte que los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones podrían enfrentar una saturación operativa si reciben de manera masiva los juicios de amparo promovidos en contra de una eventual suspensión de líneas de telefonía móvil derivado de su falta de registro.

Estos órganos jurisdiccionales fueron creados para resolver controversias que requieren conocimientos técnicos específicos, como disputas entre empresas de telecomunicaciones, decisiones regulatorias, concentraciones económicas, prácticas anticompetitivas y asuntos relacionados con el funcionamiento de los mercados.

Sin embargo, si se les encomienda la tramitación de miles de amparos derivados de la falta de registro de líneas móviles, su capacidad operativa podría verse rebasada con lo que se retrasaría la resolución de casos técnicamente complejos que tienen efectos directos sobre la competencia, la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

ICC México aclara que no busca limitar el derecho de los usuarios a acudir a la justicia ni prejuzga sobre la validez de sus reclamaciones, sino que busca que se garantice que los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones conozcan prioritariamente de asuntos en los que sea deba resolver una controversia que comprenda temas técnicos de la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Para ICC México, preservar la capacidad operativa de estos órganos jurisdiccionales es indispensable para garantizar una justicia pronta y expedita en sectores fundamentales para la economía nacional.

La saturación de los tribunales no solamente implica expedientes acumulados, sino, también decisiones empresariales aplazadas, inversiones detenidas, disputas regulatorias sin resolver y mayor incertidumbre para quienes participan en los mercados.

Ante este escenario, ICC México hace un llamado a las autoridades judiciales competentes para que establezcan oportunamente los criterios de competencia y, en su caso, establezcan mecanismos (como pueden ser los acuerdos generales del Órgano de Administración Judicial) que, por un lado, permitan distribuir adecuadamente los asuntos entre los órganos jurisdiccionales correspondientes y, por el otro, garanticen la pronta resolución de los juicios de amparo.

La organización reitera su disposición para aportar su experiencia técnica y colaborar en el fortalecimiento del marco jurídico e institucional del país, procurando un equilibrio entre la protección efectiva de los derechos de los usuarios y la continuidad de la justicia especializada.