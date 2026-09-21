Intervención integral a 75% de las comunidades de Naucalpan con el gobierno de Isaac Montoya

100 Huellas de la Transformación

Naucalpan, Méx.- Con la consolidación de las 100 Huellas de la Transformación, el gobierno municipal encabezado por el alcalde Isaac Montoya ha llevado una estrategia de intervención integral, a la fecha, al 75% de las comunidades con acciones que van más allá del mantenimiento convencional para recuperar vialidades, espacios públicos, áreas deportivas, zonas verdes y alumbrado.

A través de este programa, la administración municipal ha impulsado una política de atención territorial que busca llevar obras y servicios directamente a las comunidades, particularmente a zonas que durante años enfrentaron rezagos en infraestructura urbana.

De las 311 colonias que conforman Naucalpan, Servicios Públicos a través de este programa ha brindado atención en más de 234, lo que representa más del 75% del municipio atendido. Estas acciones han dado respuesta a las solicitudes de la ciudadanía mediante trabajos de bacheo, reparación e instalación de luminarias, recolección de residuos, poda de árboles y diversas labores de mantenimiento urbano.

En comparación con la administración pasada, hoy los servicios públicos, no solo se enfocan meramente en la recolección de basura, sino que con programas como las Huellas de la Transformación se encaminan al rescate del espacio público para recuperar el tejido social (deporte, cultura y recreación comunitaria).

De manera prioritaria, ante el abandono evidente, se ha realizado el rescate de vialidades. Durante 2025 se utilizaron 2 mil 308 toneladas de mezcla asfáltica para trabajos de bacheo, mientras que de enero a julio de 2026 se sumaron otras mil 845 toneladas, para un acumulado de 4 mil 153 toneladas en este periodo.