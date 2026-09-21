Ahora, Ecatepec se ve más limpio, afirma la alcaldesa Azucena Cisneros

Jornada de Limpieza en El Chamizal

Ecatepec, Méx. Cada día Ecatepec se ve más limpio, debido a que en esta administración se han retirado más de 300 mil toneladas de basura de la vía pública, afirmó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss al encabezar la Jornada de Limpieza en El Chamizal, donde personal del Ayuntamiento limpió más de 6 kilómetros a lo largo de las vías del ferrocarril.

La alcaldesa acudió a la avenida Pdte. Adolfo López Mateos, para realizar la faena junto con los servidores públicos, a quienes reconoció su trabajo debido a que, “tengan la profesión que tengan, el puesto que tengan (…) tienen una gran valía como seres humanos, porque le entran también a limpiar este municipio”.

Por esta razón, subrayó que “todos los funcionarios somos puro territorio, no importa lo que tengamos que hacer en nuestra oficina, en la administración pública, también somos territorio porque hoy es una característica (estar) en la calle, con la gente, codo a codo”.

Manifestó que, para brindar mayor seguridad a las y los ecatepenses, esa zona se va a iluminar.

Cisneros Coss explicó que los servidores públicos de Ecatepec, además de participar en las Jornadas de Limpieza, también se encargan de la recuperación de parques y del bacheo de vialidades.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a sumarse a los trabajos de recolección de basura en los espacios públicos.