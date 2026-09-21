El PRD irá a elecciones con perfiles ciudadanos, dice Arturo Piña García

Toma de protesta a coordinadores

​Toluca, Méx.- Con el objetivo de renovar su estructura política y fortalecer el acercamiento directo con la ciudadanía, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México tomó protesta a los coordinadores de los trabajos rumbo al proceso electoral de 2027 en los municipios de Toluca e Isidro Fabela.

​Durante ambos encuentros, el presidente estatal del partido, Arturo Piña García, subrayó que el instituto político atraviesa una etapa de profunda transformación y crecimiento, en la cual se abren las puertas a perfiles ciudadanos alejados de los viejos vicios y de las decisiones tomadas detrás del escritorio.

​Asimismo, detalló que la prioridad actual es recorrer las calles, abanderar las causas sociales de la población y construir una representación sólida en cada rincón de la entidad mexiquense.

​“En la capital mexiquense dimos un paso decisivo al nombrar a Ulises Alí Mercado Legorreta como coordinador de los trabajos rumbo al 2027. Es un claro ejemplo de la renovación que busca el perredismo: un joven abogado y empresario sin militancia previa, pero con arraigo y compromiso para conectar con la sociedad en uno de los municipios más importantes y el tercero más poblado de la entidad”, señaló Piña García.

​En el marco de esta jornada organizativa, en el municipio de Isidro Fabela, Iván Becerril Flores rindió protesta formal como coordinador municipal para el proceso de 2027. El evento, celebrado en la colonia Aurora, reunió a liderazgos locales que respaldaron la integración de perfiles comprometidos con el fortalecimiento de las bases y la atención a las demandas históricas de la región.