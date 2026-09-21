Reconocen aporte ciudadano en el rescate de Tlalnepantla

​Tlalnepantla, Méx. – El alcalde Raciel Pérez Cruz compartió con los asistentes al Encuentro de Comunidades «Historias de la Ciudad», espacio donde reconoció su valioso aporte para rescatar la identidad local. Durante el evento, felicitó a la ciudadanía participante por documentar vivencias, recuerdos y relatos que enriquecen el patrimonio de la demarcación, al tiempo que refrendó que la administración continuará con el impulso a las iniciativas que valoren el conocimiento tradicional y fortalezcan la cohesión social entre barrios y colonias.