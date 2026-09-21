Con Delfina Gómez, el gobierno de Edomex actúa, coordina y da resultados: Horacio Duarte Olivares

Tres años de gestión

Dejó atrás la política de la contención para avanzar hacia un gobierno que atiende las causas, toma decisiones y ofrece soluciones a la población

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, afirmó que durante los primeros tres años de la administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México dejó atrás la política de la contención para avanzar hacia un gobierno que atiende las causas, toma decisiones y ofrece soluciones a la población.

“Cuando llegamos al Gobierno del Estado encontramos muchos asuntos que durante años no se atendieron de fondo; únicamente se contenían o se posponían. Con la Gobernadora Delfina Gómez esa etapa terminó”, señaló en entrevista el encargado de la política interna.

Explicó que administraciones anteriores privilegiaron una aparente estabilidad mediante acuerdos con organizaciones, grupos de interés, cacicazgos y dirigentes políticos, lo que propició el abandono de distintas regiones y la fragmentación del ejercicio de gobierno.

Horacio Duarte destacó que la actual administración puso fin a esa lógica y recuperó la conducción institucional del territorio, sin cuotas de poder ni espacios reservados para intereses particulares.

“El poder público ya no se reparte entre grupos. Hoy existe un gobierno encabezado por la Maestra Delfina Gómez, con presencia en todo el territorio y con una responsabilidad clara frente al pueblo del Estado de México”, sostuvo.

Detalló que este modelo se basa en la coordinación permanente con los 125 ayuntamientos, así como con diputadas y diputados locales y federales, respetando las atribuciones de cada autoridad y sumando esfuerzos para atender las necesidades de las comunidades.

Esta forma de gobernar, junto con la coordinación con el Gobierno de México, ha permitido ampliar el alcance de los programas sociales a más de 5 millones de personas y contribuir a que 1.9 millones de mexiquenses salieran de la pobreza.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentará el próximo 30 de septiembre, en Toluca, su Tercer Informe de Gobierno, en el que dará cuenta de los avances alcanzados durante los primeros tres años de la transformación del Estado de México.