Fernando Javier anticipó el problema de salud de Cazzu

Semanas después la cantante se enfermó de influenza

El coach espiritual señaló que visualizaba un problema relacionado con una infección o cuadro viral

El coach espiritual español asegura que el pasado 25 de agosto advirtió sobre un posible cuadro viral y respiratorio para la cantante argentina; semanas después, Cazzu pospuso conciertos tras enfermar de influenza. El vidente celebra 36 años de trayectoria y prepara una gira internacional.

A menos de un mes de haber realizado una predicción relacionada con la salud de Cazzu, el vidente español Fernando Javier vuelve a llamar la atención de sus seguidores luego de que la cantante argentina informara que atraviesa un cuadro de influenza que la obligó a posponer parte de su gira.

Fue el pasado 25 de agosto cuando Fernando Javier, durante una de sus intervenciones en el programa de Javier Ceriani, habló sobre lo que, de acuerdo con su interpretación, podía presentarse en la vida de la artista.

El coach espiritual señaló entonces que visualizaba un problema relacionado con una infección o cuadro viral que afectaría el sistema respiratorio de Cazzu, acompañado de cansancio y desgaste físico.

Semanas después, el sábado 19 de septiembre, la cantante informó a sus seguidores que se encontraba enferma de influenza y que, por esa razón, debía posponer los conciertos programados en Guatemala y Costa Rica.

Desde la cama y mediante un video difundido en sus redes sociales, Cazzu explicó que se encontraba en recuperación y siguiendo las indicaciones de sus médicos, por lo que no estaba en condiciones de cumplir con las presentaciones previstas.

La cercanía entre la predicción y el anuncio de la intérprete ha despertado interés entre los seguidores de Fernando Javier, quienes han retomado el video de agosto para destacar la coincidencia entre sus palabras y lo ocurrido semanas más tarde.

36 años entre predicciones

El episodio llega en un momento especial para Fernando Javier, quien durante septiembre celebra 36 años de trayectoria profesional como vidente y coach espiritual.

De acuerdo con información proporcionada por su equipo, a lo largo de su carrera ha acumulado más de 10 mil predicciones que considera cumplidas, muchas de las cuales se encuentran registradas en su canal de YouTube.

Su trabajo le ha permitido construir una audiencia que sigue sus intervenciones y pronósticos relacionados con figuras del espectáculo y otros acontecimientos de interés público.

Ahora, el caso de Cazzu se incorpora a los episodios que sus seguidores señalan como coincidencias entre sus predicciones y hechos ocurridos posteriormente.

Alista gira internacional

Fernando Javier cerrará el año con nuevos proyectos. A partir de octubre emprenderá una gira internacional que contempla Ciudad de México, Miami, Bogotá, Buenos Aires y Montevideo donde la gente podrá apreciar su talento.

El recorrido llevará al coach espiritual por distintos puntos de América después de un año de intensa actividad y en medio de la celebración por más de tres décadas de trayectoria.

CAZZU, UNA PREDICCIÓN QUE SE CUMPLIÓ EN SEMANAS 25 DE AGOSTO Fernando Javier habló públicamente sobre Cazzu y señaló que visualizaba un problema relacionado con una infección o cuadro viral que podría afectar su sistema respiratorio, además de cansancio y desgaste físico. 19 DE SEPTIEMBRE Cazzu informó que padecía influenza y que debía posponer sus conciertos en Guatemala y Costa Rica mientras se recuperaba y seguía las indicaciones de sus médicos. MENOS DE UN MES transcurrió entre ambas declaraciones, una coincidencia que ha vuelto a colocar las predicciones de Fernando Javier bajo los reflectores.